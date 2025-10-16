Yasa dışı yollarla ülkeye girmişler! 20 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.