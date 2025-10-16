Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan korkutan açıklama! '3 dakikadan sonra...'

Ünlü sanatçı Fatih Ürek evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kalbinin 20 dakika boyunca durduğu öğrenilen Ürek'in kalbi yeniden çalıştırılırken, doktorundan korkutan bir açıklama geldi. Doktorun 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt sevenlerini endişelendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan korkutan açıklama! '3 dakikadan sonra...'
KAYNAK:
Magazin Burada
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 08:17

dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek'e dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ünlü sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorundan korkutan bir açıklama geldi.

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan korkutan açıklama! '3 dakikadan sonra...'

"YARINA KADAR UYUTACAĞIZ"

Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu Ürek'in son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kalple ilgili bir sorunun kalmadığını belirten Yazıoğlu, "Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Bu süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı." ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan korkutan açıklama! '3 dakikadan sonra...'

"BEYİNDE BİRTAKIM PROBLEM OLUŞABİLİYOR"

Muhabirlerin, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?' sorusuna, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan korkutan açıklama! '3 dakikadan sonra...'

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi
Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#hastane
#kalp krizi
#doktor
#tedavi
#beyin
#fatih ürek
#Yaşam Tehlikesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.