Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan korkutan açıklama! '3 dakikadan sonra...'

Fatih Ürek dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek'e dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ünlü sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorundan korkutan bir açıklama geldi.

"YARINA KADAR UYUTACAĞIZ"

Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu Ürek'in son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kalple ilgili bir sorunun kalmadığını belirten doktor Yazıoğlu, "Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Bu süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı." ifadelerini kullandı.

"BEYİNDE BİRTAKIM PROBLEM OLUŞABİLİYOR"

Muhabirlerin, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?' sorusuna, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.' ifadelerini kullandı.