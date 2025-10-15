Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yardımcısına söylediği son sözler ortaya çıktı. "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan sanatçının bu ifadeleri, yaşadığı sağlık krizinin habercisi oldu. Yardımcısının dikkati ve hastaneye yakın olması sayesinde Ürek'in hayatı son anda kurtarıldı.

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
Haber Merkezi
15.10.2025
15.10.2025
Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı , evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçının yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

2. Sayfa'nın iddiasına göre; Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre 59 yaşındaki Fatih Ürek'in bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği bildirildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en hassas dönem olduğunu belirtti ve ünlü sanatçıyı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

FATİH ÜREK'İN KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ürek'in yakın çevresi, sanatçının sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığını söyledi.

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

FATİH ÜREK'İN YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek sevenlerini üzdü! Kalp krizi geçirdi
İLGİLİ HABERLER
Burcu Güneş sahne alamamasının hesabını sordu! İddiaları müzik dünyasını karıştırdı
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#sanatçı
#kalp krizi
#fatih ürek
#Magazin
