Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçının yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

2. Sayfa'nın iddiasına göre; Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre 59 yaşındaki Fatih Ürek'in bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği bildirildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en hassas dönem olduğunu belirtti ve ünlü sanatçıyı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

FATİH ÜREK'İN KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ürek'in yakın çevresi, sanatçının sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığını söyledi.

FATİH ÜREK'İN YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.