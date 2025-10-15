Devrim Yakut erken teşhisin önemine değindi: 4 ay önce meme kanseri teşhisi kondu

Keşanlı Ali Destanı, Vicdan, Hayat Sırları, Camdaki Kız, Aile Arasında gibi yapımlarda rol alan Devrim Yakut, katıldığı programda meme kanserine yakalandığını ilk kez açıkladı. Devrim Yakut, "Erken teşhis sayesinde geldi ve geçti" dedi.

DEVRİM YAKUT MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULDUĞUNU İLK KEZ PAYLAŞTI

Türkiye'de kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 24'ünü meme kanseri oluştururken, bu durum yılda yaklaşık 25 bin yeni meme kanseri tanısı anlamına geliyor. Bu nedenle meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek, hastalıkla mücadelede büyük önem taşıyor. Bir etkinlikte konuşan oyuncu Devrim Yakut, "O kadar erken fark edildi ki geldi ve geçti" dedi.

DEVRİM YAKUT ERKEN TANININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Meme kanserini erken tanı sayesinde hızlıca ve sağlıklı bir şekilde atlattığını dile getiren Devrim Yakut, "Erken tanının önemine çok inandığım için ve ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür. Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun. Benim hastalığım da erken tanı sayesinde geldi ve geçti." diyerek sevenlerini sevindirdi.

Meme kanseri teşhisini rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini belirten Yakut, "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana 'biz bu işi halledeceğiz' dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım, o yüzden buradayım zaten. Umutsuzluğa kapılmamak bu rahatsızlıkta son derece önemli. 4 ay önce daha ilk teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım. Bundan 20 yıl önce zor bir hastalıktı bu. Ben annemi de bu rahatsızlıktan kaybettim; ama o zaman algımla bu zaman algım birbirinden çok farklı. Çünkü hekimlerimiz erken teşhisin önemini hep söylüyordu. Erken teşhis de ancak düzenli kontrollerle olabiliyor, bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın" sözleriyle bahsetti.