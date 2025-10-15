Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Uygulamanın açığı sayesinde milyonluk yemekleri ücretsiz yedi: "Tadını alınca duramadım"

Japonya'da 38 yaşındaki bir adam, yemek sipariş uygulamasında keşfettiği sistem açığından iki yıl boyunca faydalandı. Sistemdeki açık sayesinde en pahalı yiyecekleri ücretsiz sipariş eden adamın ifadesi ise duyanları şaşırttı.

Uygulamanın açığı sayesinde milyonluk yemekleri ücretsiz yedi:
'nın Nagoya şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, yemek sipariş uygulaması Demae-can'daki sistem açığından yararlanarak 1000'den fazla ücretsiz yemek aldı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, şirket bu nedeniyle 3,7 milyon yenin (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) üzerinde zarara uğradı.

Haberde, Higashimoto’nun teslim edilen siparişlerin kendisine ulaşmadığını ileri sürerek firmanın geri ödeme politikasını defalarca istismar ettiği belirtildi.

Higashimoto, iki yıl boyunca toplam 1095 sipariş için sahte “teslim edilmedi” bildiriminde bulunarak ücret iadesi aldı.

Uygulamanın açığı sayesinde milyonluk yemekleri ücretsiz yedi: "Tadını alınca duramadım"

HEDEFİNDE PAHALI ÜRÜNLER VARDI

Uzun süredir işsiz olduğu bildirilen Higashimoto'nun sık sık kutu yılan balığı yemeği, hamburger, biftek ve dondurma gibi pahalı ürünler sipariş ettiği ifade edildi.

Yakalanmamak için 124 sahte hesap açan Higashimoto, bu hesapları uydurma isimler ve yanlış adreslerle kaydetti.

Bunun yanı sıra sahte kimlik bilgileriyle ön ödemeli telefon kartları satın alarak bunları kısa süre içinde iptal ettiği aktarıldı.

Haberde, Higashimoto'nun 30 Temmuz'da yeni bir hesap açarak dondurma, kutu yemek ve tavuk biftek sipariş ettiği bilgisine yer verildi.

Siparişin teslim edilmesine rağmen uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak “siparişim teslim edilmedi” diye bildirimde bulunan Higashimoto, aynı gün 16 bin yen (yaklaşık 4 bin 500 Türk Lirası) tutarında iade aldı.

Uygulamanın açığı sayesinde milyonluk yemekleri ücretsiz yedi: "Tadını alınca duramadım"

PARANIN TADINI ALINCA HIZINI ALAMADI

Emniyete ifade veren Higashimoto, “Başta sadece denemek istemiştim. Dolandırıcılıkla kazandığım paranın tadını alınca duramadım” diye konuştu.

Olayın ardından Demae-can, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendireceğini ve olağandışı işlemleri tespit edecek uyarı sistemini devreye alacağını açıkladı.

Diğer taraftan vakanın ortaya çıkmasıyla Japon sosyal medyasında konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

Kullanıcılar, platformun para iadesi politikasını eleştirerek “Geri ödeme kuralları çok gevşek, acilen düzenlenmeli” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise “Adamın epey zeki olduğu ortada. Bu kadar hesap açıp sistemi bu şekilde kandırması bile başlı başına bir uğraş” ifadelerini kullandı.

Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu
Sistem kesintisi yüzünden 3 kişi öldü! Telekomünikasyon devinden skandal
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#japonya
#Çalınan Yemek
#Demae-can
#Napolyon
#Dünya
TGRT Haber
