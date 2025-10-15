İhtiyaç kredilerinde rakamlar değişti! 200 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Analistler açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde bankaların ihtiyaç kredi rakamları da şekillendi. 15 Ekim 2025 itibarıyla 200 bin TL kredinin 12 ay vadede geri ödemesi banka banka şöyle: