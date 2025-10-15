Menü Kapat
16°
İhtiyaç kredilerinde rakamlar değişti! 200 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Ekim 15, 2025 15:00
1
İhtiyaç kredilerinde rakamlar değişti! 200 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Analistler açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde bankaların ihtiyaç kredi rakamları da şekillendi. 15 Ekim 2025 itibarıyla 200 bin TL kredinin 12 ay vadede geri ödemesi banka banka şöyle:

2

ON DİJİTAL BANKACILIK

Aylık Taksit Tutarı 21.817 TL
Faiz Oranı %3,39
Toplam Ödeme262.951 TL

3

TEB 

Aylık Taksit Tutarı 21.171 TL
Faiz Oranı %2,99
Toplam Ödeme 255.201 TL

4

GETİR FİNANS 

Aylık Taksit Tutarı 21.980 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme 263.756 TL

5

QNB 

Aylık Taksit Tutarı 22.225 TL
Faiz Oranı %3,64
Toplam Ödeme 267.854 TL

6

ING 

Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 268.840 TL

7

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 22.804 TL
Faiz Oranı %3,99
Toplam Ödeme 274.794 TL

8

AKBANK 

Aylık Taksit Tutarı 23.727 TL
Faiz Oranı %4,54
Toplam Ödeme 285.879 TL

9

YAPI KREDİ 

Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 269.012 TL

10

GARANTİ BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 22.920 TL
Faiz Oranı %4,06
Toplam Ödeme 276.193 TL

11

ZİRAAT BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 24.496 TL
Faiz Oranı %4,99
Toplam Ödeme 295.107 TL

12

N KOLAY 

Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 268.840 TL

