İhtiyaç kredilerinde rakamlar değişti! 200 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Analistler açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.
Bu gelişmeler çerçevesinde bankaların ihtiyaç kredi rakamları da şekillendi. 15 Ekim 2025 itibarıyla 200 bin TL kredinin 12 ay vadede geri ödemesi banka banka şöyle:
ON DİJİTAL BANKACILIK
Aylık Taksit Tutarı 21.817 TL
Faiz Oranı %3,39
Toplam Ödeme262.951 TL
TEB
Aylık Taksit Tutarı 21.171 TL
Faiz Oranı %2,99
Toplam Ödeme 255.201 TL
GETİR FİNANS
Aylık Taksit Tutarı 21.980 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme 263.756 TL
QNB
Aylık Taksit Tutarı 22.225 TL
Faiz Oranı %3,64
Toplam Ödeme 267.854 TL
ING
Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 268.840 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 22.804 TL
Faiz Oranı %3,99
Toplam Ödeme 274.794 TL
AKBANK
Aylık Taksit Tutarı 23.727 TL
Faiz Oranı %4,54
Toplam Ödeme 285.879 TL
YAPI KREDİ
Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 269.012 TL
GARANTİ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 22.920 TL
Faiz Oranı %4,06
Toplam Ödeme 276.193 TL
ZİRAAT BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 24.496 TL
Faiz Oranı %4,99
Toplam Ödeme 295.107 TL
N KOLAY
Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 268.840 TL