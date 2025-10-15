En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti, ABD için bir ilk yaşandı

Pasaportlar sadece bir kimlik değil, dünyanın kapılarını açan bir belge olarak öne çıkıyor. Ancak bazı ülkeleri pasaport tek başına açamıyor. Vizeler de dünyanın güzelliklerini keşfetme yolunda bir engel olabiliyor. Birçok ülkeye vizesiz erişim olabiliyor. Bu noktada pasaportun geçerlilik süreleri dikkat çekiyor.

ABD TARİHİNDE İLK!

2025 Henley Pasaport Endeksi, en güçlü pasaportlar sıralamasını güncelledi. Rapora göre, ABD pasaportu tarihinde ilk kez, ilk 10 listesinin dışında kaldı. En güçlü pasaportlar listesinde Asya ülkeleri ilk sıralarda yer aldı.

İŞTE 2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1- Singapur (193 ülkeye vizesiz seyahat)

2- Güney Kore (190 ülkeye vizesiz seyahat)

3- Japonya (189 ülkeye vizesiz seyahat)

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188 ülkeye vizesiz seyahat)

5-Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187 ülkeye vizesiz seyahat)

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186 ülkeye vizesiz seyahat)

7- Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185 ülkeye vizesiz seyahat)

8- Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184 ülkeye vizesiz seyahat)

9- Kanada (183 ülkeye vizesiz seyahat)

10- Letonya, Lihtenştayn (182 ülkeye vizesiz seyahat)

11- İzlanda, Litvanya (181 ülkeye vizesiz seyahat)

12- ABD, Malezya (180 ülkeye vizesiz seyahat)

TÜRKİYE'NİN SIRASI GÜNCELLENDİ

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, Türkiye ise 46. sırada yer aldı. Türk pasaportu ile 114 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Türkiye bir önceki araştırmalarda 49. sırada yer alıyordu.