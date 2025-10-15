Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti, ABD için bir ilk yaşandı

Dünyada 2025 yılında en güçlü pasaportlar listesi güncellendi. Listede Asya ülkeleri zirveleri görürken ABD tarihinde bir ilki yaşadı. Türkiye'nin listedeki sıralaması dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 14:51

Pasaportlar sadece bir kimlik değil, dünyanın kapılarını açan bir belge olarak öne çıkıyor. Ancak bazı ülkeleri tek başına açamıyor. Vizeler de dünyanın güzelliklerini keşfetme yolunda bir engel olabiliyor. Birçok ülkeye vizesiz erişim olabiliyor. Bu noktada pasaportun geçerlilik süreleri dikkat çekiyor.

En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti, ABD için bir ilk yaşandı

ABD TARİHİNDE İLK!

2025 Henley Pasaport Endeksi, en güçlü pasaportlar sıralamasını güncelledi. Rapora göre, ABD pasaportu tarihinde ilk kez, ilk 10 listesinin dışında kaldı. En güçlü pasaportlar listesinde Asya ülkeleri ilk sıralarda yer aldı.

En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti, ABD için bir ilk yaşandı

İŞTE 2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1- Singapur (193 ülkeye vizesiz )

2- Güney Kore (190 ülkeye vizesiz seyahat)

3- Japonya (189 ülkeye vizesiz seyahat)

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188 ülkeye vizesiz seyahat)

5-Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187 ülkeye vizesiz seyahat)

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186 ülkeye vizesiz seyahat)

7- Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185 ülkeye vizesiz seyahat)

8- Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184 ülkeye vizesiz seyahat)

9- Kanada (183 ülkeye vizesiz seyahat)

10- Letonya, Lihtenştayn (182 ülkeye vizesiz seyahat)

11- İzlanda, Litvanya (181 ülkeye vizesiz seyahat)

12- ABD, Malezya (180 ülkeye vizesiz seyahat)

En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti, ABD için bir ilk yaşandı

TÜRKİYE'NİN SIRASI GÜNCELLENDİ

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, Türkiye ise 46. sırada yer aldı. Türk pasaportu ile 114 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Türkiye bir önceki araştırmalarda 49. sırada yer alıyordu.

En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti, ABD için bir ilk yaşandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TasteAtlas dünyanın en iyi dürümlerini açıkladı: Listede Türkiye'den tek yemek var!
ETİKETLER
#vize
#seyahat
#pasaport
#Global Gap
#Güçlülük
#Sıralamalar
#Pasaport Endeksi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.