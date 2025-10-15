TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta: İşte fiyatlar ve özellikler

Kategoriler
Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOGG, Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Markanın T10F ve T10X modelleri, 29 Eylül itibarıyla Almanya'da satışa sunulmuştu. Her iki model de toplamda üç farklı versiyonla ülkedeki otomobil severlerin beğenisine açılmış, 34 bin 295 euro başlangıç fiyatıyla dikkat çekmişti.
Şimdi ise TOGG, kısa süre önce Türkiye'de satışa çıkan çift motorlu versiyonların Almanya fiyatlarını açıkladı. Şirket, “Togg T10F V2 4More” ve “Togg T10X V2 4More” isimli üst donanım paketli, çift motorlu modellerini Almanya pazarına resmen tanıttı.
TOGG Europe'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre, SUV segmentinde yer alan T10X V2 4More, dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve 468 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın fiyatı 50 bin 190 euro olarak açıklandı.
Sedan formundaki T10F V2 4More ise 523 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Bu model 49 bin 590 euro fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.