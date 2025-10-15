Menü Kapat
16°
 Ömer Faruk Dogan

TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta: İşte fiyatlar ve özellikler

TOGG, Avrupa'daki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Markanın çift motorlu, dört tekerlekten çekişli yeni modelleri T10X V2 4More ve T10F V2 4More, Almanya'da satışa sunuldu. İşte fiyatlar.

Türkiye'nin küresel markası TOGG, Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Markanın ve modelleri, 29 Eylül itibarıyla 'da satışa sunulmuştu. Her iki model de toplamda üç farklı versiyonla ülkedeki otomobil severlerin beğenisine açılmış, 34 bin 295 euro başlangıç fiyatıyla dikkat çekmişti.

Şimdi ise , kısa süre önce Türkiye'de satışa çıkan çift motorlu versiyonların Almanya fiyatlarını açıkladı. Şirket, “Togg T10F V2 4More” ve “Togg T10X V2 4More” isimli üst donanım paketli, çift motorlu modellerini Almanya pazarına resmen tanıttı.

TOGG T10X V2 4MORE ALMANYA FİYATI

TOGG Europe'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre, SUV segmentinde yer alan T10X V2 4More, dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve 468 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın fiyatı 50 bin 190 euro olarak açıklandı.

TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta: İşte fiyatlar ve özellikler

TOGG T10F V2 4MORE ALMANYA FİYATI

Sedan formundaki T10F V2 4More ise 523 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Bu model 49 bin 590 euro fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta: İşte fiyatlar ve özellikler

T10X 4MORE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
  • Maksimum Tork: 700 Nm
  • Maksimum Hız (km/s): 185
  • 0-100 km/s: 4,8 sn
  • Enerji Tüketimi: 21,9 kWh
  • Karma Menzil (WLTP): 468 km
  • Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km
  • Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
  • Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
  • Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

T10F 4MORE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
  • Maksimum Tork: 700 Nm
  • Maksimum Hız (km/s): 177
  • 0-100 km/s: 4,1 sn
  • Enerji Tüketimi: 20,3 kWh
  • Karma Menzil (WLTP): 523 km
  • Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km
  • Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
  • Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
  • Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş
