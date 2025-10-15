Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 Bengü Sarıkuş

Maaşınıza ne kadar haciz gelebilir? Adalet Bakanlığı'ndan kademeli haciz uygulaması

İcra-İflas Kanunu’ndaki maaş haczi uygulamasında yapılan değişikliğe göre, haciz miktarları değişecek. Düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirli çalışana daha fazla maaş haczi yapılabilecek. Haciz oranları yüzde 10 ila yüzde 60 aralığında kademeli olarak uygulanacak. İşte detaylar...

15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 14:53

, İcra ve İflas Kanunu’ndaki maaş haczi uygulamasını değiştirecek yeni bir taslak hazırladı. İcra-İflas Kanunu’ndaki maaş haczi uygulamasında değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan taslağa göre haciz miktarı kişinin gelirine göre farklılık gösterecek ve haciz kademeli şekilde uygulanacak. Kişinin gelirine bakılmaksızın maaşın dörtte birine haciz uygulaması kaldırılıyor.

Maaşınıza ne kadar haciz gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan kademeli haciz uygulaması

Buna göre, düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirli çalışana daha fazla maaş haczi yapılabilecek. Haciz oranları yüzde 10 ila yüzde 60 aralığında kademeli olarak uygulanacak. Maaştan kesinti yüzde 60'tan fazla olamayacak.

Maaşınıza ne kadar haciz gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan kademeli haciz uygulaması

MAAŞA GÖRE HACİZ ORANI UYGULANACAK

Avukat Begüm Ağar "Şu anki mevcut düzende maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor. Şimdiki taslak diyor ki maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10 maaş haczi uygulanabilir. Asgari ücretin 2 katıysa yüzde 20 eğer ki asgari ücretin 3 katıysa yüzde 30'u kadar haciz uygulayabilirsin." dedi.

Maaşınıza ne kadar haciz gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan kademeli haciz uygulaması

Yeni düzenlemeyle birlikte geliri asgari ücret yani 22 bin 104 lira olan birinin en fazla 2 bin 210 lirasına haciz konulabilecek. Geliri 44 bin 208 liraya kadar olan borçlunun en fazla 8 bin 841 lirasına, geliri 66 bin 312 liraya kadar olan borçlunun ise en fazla 19 bin 893 lirasına el konulabilecek. Öte yandan taslağa göre SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacak.

