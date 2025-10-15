İstanbul'un 58 yıllık 'tarihi' lokantası resmen iflas etti

İstanbul Beyoğlu'nda iki şubesi bulunan 1967 yılından bu yana açık olan 'Tarihi Şahin Lokantası', ekonomik darboğazdan çıkamadı. 58 yıldır bölgenin bilinen esnaf lokantalarından biri olan işletme, mahkeme kararıyla iflas etti.

Mahkeme, şirketin 'borca batık durumda' olduğuna hükmederek iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi, şirketin mal varlığı dikkate alınarak basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kararın Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesine de hükmedildi.

58 yıldır Beyoğlu Asmalı Mescit'te yer alan 'Tarihi Şahin Lokantası', geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak gösteriliyordu. Lezzetleriyle müdavimlerinin uğrak noktası olan mekan, artan maliyetler, yüksek kira bedelleri ve düşen müşteri trafiği nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu.