Kötü son yaklaşıyor: Bazı Avrupa’lı otomobil markaları iflas edecek

Volvo’nun uzun yıllar CEO’luğunu üstlenen Hakan Samuelsson, yeniden şirketin başına geçti. Samuelsson, otomotiv sektörünün geleceğine dair yaptığı açıklamada, önümüzdeki 10 yıl içinde otomotivin tamamen elektrikliye geçeceğini söyledi. Bu sürecin bazı Batılı markaları tarihe gömeceğini de ekledi.

2012-2022 yılları arasında Volvo’yu başarıyla yöneten ve halka arz sürecinde markayı zirveye taşıyan Samuelsson, ayrılığının ardından yaşanan hisse düşüşleri sonrasında iki yıllık bir sözleşmeyle tekrar göreve döndü.

“BAZI ŞİRKETLER AYAKTA KALAMAYACAK”

Samuelsson’a göre elektrikli araçlara geçiş artık geri dönüşü olmayan bir yol. Özellikle Çinli üreticilerin agresif yatırımları ve düşük maliyetli modelleri Batılı markalar üzerinde büyük baskı kuruyor.

CEO, önümüzdeki yaklaşık 10 yıl içinde tüm araçların elektrikli ve daha ucuz olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu dönüşüm, büyük bir yeniden yapılanma dalgası yaratacak. Ford, GM, Toyota ve Volkswagen gibi devlerin yanında iki ya da üç Çin markası küresel ölçekte baskın hale gelecek. Bazı şirketler uyum sağlayacak, bazıları ise tarihe karışacak.”

VOLVO’NUN GÜVENCESİ: GEELY

Samuelsson, Volvo’nun bu değişimde ayakta kalacağına inandığını da vurguladı. İsveçli markanın elektrifikasyon konusunda ciddi adımlar attığını hatırlatan CEO, şirketin çoğunluk hisselerine sahip Çinli Geely’nin de bu süreçte Volvo’ya güç kattığını ifade etti.