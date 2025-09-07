Volvo ES90 sahneye çıktı: 700 km menzilli elektrikli amiral gemisi

Volvo'nun merakla beklenen elektrikli amiral gemisi ES90, Çin'in Chengdu kentindeki fabrikada üretime girdi. Marka, yeni modelin kısa süre içinde Avrupa yollarına çıkacağını açıkladı. 71.990 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ES90, beş metrelik liftback gövdesiyle E-segmentinde konumlanıyor.

TASARIM VE İÇ MEKÂN

Aerodinamik çizgilere sahip zarif silüetiyle öne çıkan ES90’ın kokpitinde minimal ve teknolojik bir anlayış benimsenmiş. İnce dijital gösterge paneli ve 14,5 inçlik dikey dokunmatik ekran dikkat çekerken, 424 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 733 litreye kadar çıkıyor. Volvo, yeni modelini “en güvenli araç” olarak tanımlıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS, HIZLI ŞARJ

ES90 üç farklı motor seçeneğiyle geliyor:

245 beygir gücünde arkadan itişli versiyon,

442 beygirlik dört tekerlekten çekişli seçenek,

680 beygirlik en güçlü versiyon, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,9 saniyede ulaşıyor.

92 kWh ve 106 kWh kapasiteli bataryalar, 640 ila 700 kilometre arası menzil sunuyor. 350 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 80’i sadece 20 dakikada doldurulabiliyor.