 Murat Makas

Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi

Dokuzuncu nesil Volkswagen Golf, yeni platformuyla Güney Avrupa'da test edilirken görüntülendi.

Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi
Murat Makas
07.09.2025
07.09.2025
saat ikonu 11:29

'in efsane modeli Golf, yeni nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dokuzuncu nesil Golf'ün prototipi, Güney Avrupa'da yapılan testler sırasında ilk kez kameralara yakalandı.

Paylaşılan görüntülere göre araç, dikkat çekici biçimde kamuflajsız test ediliyor. Bunun sebebi, yeni platformun mevcut GTE'nin gövdesi altında gizlenmiş olması. Tasarıma özgü yeni gövde panelleri ortaya çıktığında, testlerde kamuflaj kullanımının başlayacağı tahmin ediliyor.

Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi

HİBRİT AĞIRLIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ

Volkswagen, yeni Golf'te tamamen elektrikliye geçmek yerine hibrit sistemlere ağırlık veriyor. Hafif hibrit motorların yanı sıra içten yanmalı motor ile elektrik motorunu birleştiren tam hibrit versiyonlar da sunulacak. Bu sistemlerin bir kısmı, yeni nesil T-Roc'ta kullanılan teknolojiye dayanacak.

Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi

AVRUPA'DA KONUMUNU GÜÇLENDİRME PLANI

Marka, 2027'de tanıtılması beklenen yeni Golf ile Avrupa pazarındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Volkswagen, aynı segmentte tamamen elektrikli bir model hazırlığı da yapıyor. Ancak bu aracın, Golf'ten bağımsız ve yeni bir model olarak satışa çıkacağı belirtiliyor.

Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi
