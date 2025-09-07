Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi

Volkswagen'in efsane modeli Golf, yeni nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dokuzuncu nesil Golf'ün prototipi, Güney Avrupa'da yapılan testler sırasında ilk kez kameralara yakalandı.

Paylaşılan görüntülere göre araç, dikkat çekici biçimde kamuflajsız test ediliyor. Bunun sebebi, yeni platformun mevcut Golf GTE'nin gövdesi altında gizlenmiş olması. Tasarıma özgü yeni gövde panelleri ortaya çıktığında, testlerde kamuflaj kullanımının başlayacağı tahmin ediliyor.

HİBRİT AĞIRLIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ

Volkswagen, yeni Golf'te tamamen elektrikliye geçmek yerine hibrit sistemlere ağırlık veriyor. Hafif hibrit motorların yanı sıra içten yanmalı motor ile elektrik motorunu birleştiren tam hibrit versiyonlar da sunulacak. Bu sistemlerin bir kısmı, yeni nesil T-Roc'ta kullanılan teknolojiye dayanacak.

AVRUPA'DA KONUMUNU GÜÇLENDİRME PLANI

Marka, 2027'de tanıtılması beklenen yeni Golf ile Avrupa pazarındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Volkswagen, aynı segmentte tamamen elektrikli bir model hazırlığı da yapıyor. Ancak bu aracın, Golf'ten bağımsız ve yeni bir model olarak satışa çıkacağı belirtiliyor.