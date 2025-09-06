Otomobillerde gizli kapı kollarına yasak geliyor!

Sektör kaynaklarına göre, hazırlanmakta olan yeni standartlarda “tamamen gizlenen” kapı kolları açıkça yasaklanacak. Yarı gizlenen ya da klasik kollar kullanılmaya devam edebilecek ancak bunlarda da mutlaka mekanik bir yedekleme şartı aranacak.

2027’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Taslağın bu ay tamamlanması, düzenlemenin Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Geçiş sürecinin ardından, satılacak yeni araçlarda gizli kapı kolları bulunmayacak. Ayrıca kaza gibi olağan dışı durumlarda kapıların otomatik açılmasına yönelik ek şartlar da düzenlemede yer alacak.

AERODİNAMİK FAYDASI SINIRLI

Gizli kollar, estetik görünümleri ve aerodinamik iddialarıyla öne çıkıyordu. Ancak mühendislerin hesaplarına göre, bu tasarımın sağladığı avantaj oldukça düşük. 100 km’de yalnızca 0,6 kWh’lik tasarruf mümkün olurken, mekanizma nedeniyle araca eklenen 7–8 kilogramlık ağırlık bu kazancı tamamen siliyor.

ELEKTRONİK SİSTEMLER DAHA RİSKLİ

Elektronik kapı kollarının, mekanik modellere göre 3 kat pahalı ve arıza oranının 8 kat yüksek olduğu belirtiliyor. Soğuk hava, yangın veya güç kesintisi gibi durumlarda çalışmaz hale gelmeleri de büyük güvenlik riski doğuruyor. Çarpışma testlerinde, elektronik kolların %67 oranında açılabildiği; mekaniklerde bu oranın %98 olduğu saptandı.

2024’te kapı kolu kaynaklı kazaların %47 artış göstermesi, bu kazaların %82’sinin gizli kollarla bağlantılı olması da düzenlemenin gerekçeleri arasında.

ÜRETİCİLER FARKLI YOLLAR DENİYOR

Bazı markalar şimdiden daha temkinli davranıyor. Volkswagen, yarı gizlenen kolları tercih etmeyi sürdürüyor. FAW-Audi’nin yeni modellerinde de çarpışma halinde açığa çıkan kırmızı çekme ipi sayesinde mekanik kol devreye giriyor.

DOKUNMATİK TARTIŞMASI DA GÜNDEMDE

Sadece kapı kolları değil, tamamen dokunmatik ekranlarla fiziksel düğmelerin yer değiştirmesi, panoramik tavanlar ve elektronik aynalar da eleştiriliyor. Euro NCAP, 2026’dan itibaren sinyal, korna, silecek gibi kritik işlevleri sadece dokunmatik ekrana taşıyan araçlara beş yıldız vermeyeceğini açıkladı.