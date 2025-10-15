Assassin’s Creed'in mimarı Ubisoft’a veda etti! 20 yıllık hikaye son buldu

Ubisoft’un en köklü serilerinden Assassin’s Creed’in mimarlarından biri olan Marc-Alexis Côté, 20 yıllık kariyerinin Ubisoft’tan ayrıldığını duyurdu. IGN'nin haberine göre; kısa süre önce Tencent iş birliğiyle kurulan ve Assassin’s Creed, Far Cry ile Rainbow Six gibi markalardan sorumlu olacak Vantage Studios’ta liderlik pozisyonu teklif edilen Côté'nin bu görevi reddettiği öğrenildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Vantage Studios liderleri Charlie Guillemot ve Christophe Derennes, iç yazılarında “Kararından dolayı hayal kırıklığına uğramış olsak da MAC’in (Marc-Alexis Côté) kendi önceliklerine saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

KİLİT ROL OYNAMIŞTI...

2005 yılında Ubisoft’a katılan Côté, Prince of Persia: The Forgotten Sands ile birçok Assassin’s Creed oyununda görev alarak oynanış sistemlerinin şekillenmesinde kilit rol üstlenmişti.

CÔTÉ'NİN AYRILIĞI NASIL YANSIYACAK?

Marc-Alexis Côté’nin ayrılığı, Ubisoft’un yeni dönem yapılanmasında önemli bir değişimi işaret ederken, stüdyonun gelecekte nasıl bir yön izleyeceği oyun dünyasında merak konusu oldu.