Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Dof Robotik ne zaman temettü verecek? DOFRB temettü ödeme tarihi

Dof Robotik geçtiğimiz günlerde halka arz olmuştu. DOFRB hisse kodu ile satışa çıkan hisse temettü kararı aldı. 14 Ekim 2025 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

Dof Robotik ne zaman temettü verecek? DOFRB temettü ödeme tarihi
Dof Robotik halka arz olarak satışını gerçekleştirmişti. Yatırımcıların heyecanla beklediği ödeme tarihi bekleniyor.

DOF ROBOTİK NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2025?

Şirketin açıklamasına göre 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara göre 164.513.497 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 189.224.898 TL cari yıl kârı oldu.

Dof Robotik ne zaman temettü verecek? DOFRB temettü ödeme tarihi

'a yapılan açıklama şöyle oldu:

"Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2024 tarihli ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 164.513.497 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 189.224.898 TL cari yıl karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2024 yılı için kâr payının dağıtılmayarak, net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve bu hususun yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir"

Dof Robotik ne zaman temettü verecek? DOFRB temettü ödeme tarihi

DOF ROBOTİK TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ

2024 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 164,5 milyon TL net dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına karar verdi. KAP'a yapılan açıklamaya göre net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve bu hususun yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği belirtildi. Temettü ödeme tarihi henüz belirlenmedi.

