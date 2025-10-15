Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Yürekleri ağızlara getiren yangın! Kahraman anne canını hiçe sayıp evlatlarını kurtardı

Kütahya'da bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. İki aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızı ile alevlerin arasında kalan kahraman anne soğuk kanlı bir şekilde kurtulmanın yolunu buldu. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

'da korku dola anlar yaşandı. Dilek Yavuz'un yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yavuz, can havliyle 2 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızını kaptığı gibi balkona çıkıp kapıyı kapattı. Ardından çığlık çığlığa yardım istedi.

Yürekleri ağızlara getiren yangın! Kahraman anne canını hiçe sayıp evlatlarını kurtardı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yürekleri ağızlara getiren yangın! Kahraman anne canını hiçe sayıp evlatlarını kurtardı

KORKUDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dilek Yavuz’un büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek çocuklarını balkona çıkarıp kapıyı kapattığı, böylece dumandan etkilenmedikleri öğrenildi.

Yürekleri ağızlara getiren yangın! Kahraman anne canını hiçe sayıp evlatlarını kurtardı

Olay yerine gelen ekipleri, anne ve çocukları güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Anne Dilek Yavuz, evlatlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yürekleri ağızlara getiren yangın! Kahraman anne canını hiçe sayıp evlatlarını kurtardı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evdeki eşyaların büyük bölümü zarar gördü.

