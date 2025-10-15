Yürekleri ağızlara getiren yangın! Kahraman anne canını hiçe sayıp evlatlarını kurtardı

Kütahya'da korku dola anlar yaşandı. Dilek Yavuz'un yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yavuz, can havliyle 2 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızını kaptığı gibi balkona çıkıp kapıyı kapattı. Ardından çığlık çığlığa yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KORKUDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne Dilek Yavuz’un büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek çocuklarını balkona çıkarıp kapıyı kapattığı, böylece dumandan etkilenmedikleri öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocukları güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Anne Dilek Yavuz, evlatlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evdeki eşyaların büyük bölümü zarar gördü.