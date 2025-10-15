Fatih Ürek sevenlerini üzdü! Kalp krizi geçirdi

Şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Ürek'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 59 yaşındaki Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek, apar topar hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yeniden hayata döndürülen Ürek yoğun bakıma alındı. Ürek için kritik 6 saate girildiği açıklandı.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneye kaldıran Fatih Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yazıcıoğlu, Ürek’in pıhtı atması sonucu rahatsızlandığını ancak kalbinde şu anlık bir sorun olmadığını belirterek, nörolojik açıdan herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacağını bildirdi.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.