Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti

Yeni Zelandalı Laurence Watkins, uzun bir hukuk mücadelesinin ardından ismine, 2 binden fazla ikinci isim ekletti. Watkins, en uzun kişisel isim kategorisinde Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
15.10.2025
15:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
15:07

Laurence Watkins, 1990 yılında 2 binden fazla ikinci ismi içerecek şekilde ismini değiştirmek istedi. Başvurusu Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak tarafından reddedildi. Laurence davayı Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme talebini kabul etti. Fakat yasada değişikliğe gidildi. Laurence'ın 2.253 kelimelik isminin ardından başkaları da böyle bir girişimde bulunmasın diye iki yasa değişti.

Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti

''SIRA DIŞI REKORLAR BENİ BÜYÜLÜYOR''

'na başvuran Laurence, kişisel isim kategorisinde adını zirveye yazdırmayı başardı. Dailymail'in haberine göre Laurence, ''Bazı insanların kırdığı ilginç, sıra dışı rekorlar beni her zaman büyülemiştir ve gerçekten bu sahnenin bir parçası olmak istiyordum. Kitabı baştan sona okudum, kırabileceğim bir rekor var mı diye baktım ve kırabileceğim tek rekor, mevcut rekor sahibinden daha fazla isim eklemekti.'' diyerek açıklamada bulundu.

DÜĞÜNDE İSMİNİ OKUMAK 20 DK SÜRDÜ

Laurence, ismini uzatmaya karar verdiğinde şehir kütüphanesinde çalışıyordu ve bu yüzden kitaplardan seçti. Ayrıca iş arkadaşlarından tavsiye aldı. Fakat düğününde isminin tamamını okumak 20 dakika sürdü.

Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti

EN BÜYÜK ZORLUK RESMİ DAİRELER

Laurence, karşılaştığı en büyük zorluğun ise resmi dairelerde olduğunu söyledi. Çünkü adının hiçbir kimlik belgesine sığmadığını söyledi. Buna rağmen ismiyle gurur duyduğunu, dünyada bunu başaran başka kimsenin olmadığını dile getirdi.

İşte Laurence Watkins'in tam adı

Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti
Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti
Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti
#Yeni Zelanda
#Guinness Dünya Rekorları
#nüfus müdürlüğü
#Laurence Watkins
#Isim Rekoru
#Dünya
