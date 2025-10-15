Guinness Dünya Rekorları'na girmek için ismine 2 bin 253 ad daha ekletti

Laurence Watkins, 1990 yılında 2 binden fazla ikinci ismi içerecek şekilde ismini değiştirmek istedi. Başvurusu Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak Nüfus Müdürlüğü tarafından reddedildi. Laurence davayı Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme talebini kabul etti. Fakat yasada değişikliğe gidildi. Laurence'ın 2.253 kelimelik isminin ardından başkaları da böyle bir girişimde bulunmasın diye iki yasa değişti.

''SIRA DIŞI REKORLAR BENİ BÜYÜLÜYOR''

Guinness Dünya Rekorları'na başvuran Laurence, kişisel isim kategorisinde adını zirveye yazdırmayı başardı. Dailymail'in haberine göre Laurence, ''Bazı insanların kırdığı ilginç, sıra dışı rekorlar beni her zaman büyülemiştir ve gerçekten bu sahnenin bir parçası olmak istiyordum. Kitabı baştan sona okudum, kırabileceğim bir rekor var mı diye baktım ve kırabileceğim tek rekor, mevcut rekor sahibinden daha fazla isim eklemekti.'' diyerek açıklamada bulundu.

DÜĞÜNDE İSMİNİ OKUMAK 20 DK SÜRDÜ

Laurence, ismini uzatmaya karar verdiğinde şehir kütüphanesinde çalışıyordu ve bu yüzden kitaplardan seçti. Ayrıca iş arkadaşlarından tavsiye aldı. Fakat düğününde isminin tamamını okumak 20 dakika sürdü.

EN BÜYÜK ZORLUK RESMİ DAİRELER

Laurence, karşılaştığı en büyük zorluğun ise resmi dairelerde olduğunu söyledi. Çünkü adının hiçbir kimlik belgesine sığmadığını söyledi. Buna rağmen ismiyle gurur duyduğunu, dünyada bunu başaran başka kimsenin olmadığını dile getirdi.

İşte Laurence Watkins'in tam adı