16°
 Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine spoiler verdi! Dizi senaryosunu ifşa etti

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, katıldığı etkinlikte diziyle ilgili spoiler verdi. Nilay karakterinin dizideki bir olay örgüsüne daha şahitlik edeceğini belirten ''Nilay büyük bir olaya şahit olacak, birilerini basabilir'' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

15.10.2025
14:58
15.10.2025
14:58

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin , katıldığı bir etkinlikte dizinin henüz yayınlanmamış bölümleriyle ilgili spoiler verdi.

FEYZA CİVELEK, KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SENARYOSUNU PAYLAŞTI

Oyunculuğuyla zaman zaman eleştirilen Feyza Civelek, diziyle ilgili ''Nilay büyük bir olaya şahit olacak, birilerini basabilir'' dedi. Geçtiğimiz haftalarda senaryoda değişime giden Kızılcık Şerbeti'nin ileriki bölümlerinde yaşanacaklara değinen Feyza Civelek, sözleriyle tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine spoiler verdi! Dizi senaryosunu ifşa etti

Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay" karakteriyle yer alan Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte dizinin önümüzdeki bölümlerine dair sürpriz gelişmeleri açık etti. Oyuncu, "Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir" sözleriyle dizinin henüz yayınlanmamış sahnelerine dair önemli bir ipucu verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine spoiler verdi! Dizi senaryosunu ifşa etti

Daha öncede dizi hakkında bilgiler veren Feyza Civelek'in bu tutumu sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar; Civelek'in annesinin senarist olması sebebiyle bu kadar her şeyi açıkladığını ima etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine spoiler verdi! Dizi senaryosunu ifşa etti
Sıkça Sorulan Sorular

FEYZA CİVELEK KAÇ YAŞINDA?
28 Nisan 1995 doğumlu Feyza Civelek, senarist Melis Civelek'in kızıdır. Feyza Civelek; Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum, Sol Yanım gibi dizilerde rol aldı.
