Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine spoiler verdi! Dizi senaryosunu ifşa etti

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte dizinin henüz yayınlanmamış bölümleriyle ilgili spoiler verdi.

FEYZA CİVELEK, KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SENARYOSUNU PAYLAŞTI

Oyunculuğuyla zaman zaman eleştirilen Feyza Civelek, diziyle ilgili ''Nilay büyük bir olaya şahit olacak, birilerini basabilir'' dedi. Geçtiğimiz haftalarda senaryoda değişime giden Kızılcık Şerbeti'nin ileriki bölümlerinde yaşanacaklara değinen Feyza Civelek, sözleriyle tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay" karakteriyle yer alan Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte dizinin önümüzdeki bölümlerine dair sürpriz gelişmeleri açık etti. Oyuncu, "Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir" sözleriyle dizinin henüz yayınlanmamış sahnelerine dair önemli bir ipucu verdi.

Daha öncede dizi hakkında bilgiler veren Feyza Civelek'in bu tutumu sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar; Civelek'in annesinin senarist olması sebebiyle bu kadar her şeyi açıkladığını ima etti.