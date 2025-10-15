Burcu Güneş sahne alamamasının hesabını sordu! İddiaları müzik dünyasını karıştırdı

Anıları Yak, Oflaya Oflaya, Yakın Mesafe, Gül Kokusu, Ay Şahit, Sen Kaybı gibi şarkılarla tanınan 50 yaşındaki Burcu Güneş, sosyal medya hesabından müzik sektörüne sitem etti. 10 yıldır önemli mekanlarda sahne alamadığını belirten Burcu Güneş,

BURCU GÜNEŞ SAHNELERE ÇIKAMAMASININ HESABINI SORDU

Uzun süren sessizliğini bozan Burcu Güneş, son paylaşımında, "Özellikle de son 10 senedir; Harbiye Açıkhava başta olmak üzere, İstanbul ve ülkemizin önde gelen bütün büyük kaliteli özel tam da “benlik” olan sahnelerinde, tam anlamıyla canlı performans gösterilen, tüm biletli işlerle ilgili organizasyonlarda, gerekirse bedelini bizzat ödemek suretiyle bile olsa konserlerimin neden olamadığını ben de öğrenmek istiyorum. Çok araştırdım. Bulamadım. Buluştuğumuz günlere..." diyerek hesap sordu.

BURCU GÜNEŞ'İN İDDİALARI GÜNDEM OLDU

İsim vermeden şarkı çıkaran isimlere göndermede bulunan Burcu Güneş, "Hiç tanınmayan, vasıfsız insanlara TikTok gibi platformlarda benim şarkımı duyursun diye ciddi anlamda rakamlar ödenmeye çalışılıyor. Diğer platformlarda da başka işler dönüyor. Hiç bulaşmadım. Bulaşmak da istemiyorum. Benden, emek harcayan insanların kazancından çok daha fazla maddi kazancı, emeksizce almaya çalışan ayrıca tüm bunlara bizleri dahil eden sisteme yol açmak ve bu garip olayların, yanlış saçma sapan işlerin içinde olmamak için elimden geleni yapıyorum" dedi.