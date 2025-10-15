Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sadettin Saran açıklama yaptı mı son dakika? Basın toplantısı bekleniyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın basın toplantısı heyecanla beklenirken taraftarlar Sadettin Saran açıklamasını araştırmaya başladı. Saran'ın yapacağı açıklamalar taraftarın gündeminde.

Sadettin Saran açıklama yaptı mı son dakika? Basın toplantısı bekleniyor
15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 12:17

Bugün Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Sadettin Saran için bekleyiş devam ediyor.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMA YAPTI MI SON DAKİKA?

Kulübü Başkanı Saadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Taraftarların merakla beklediği basın toplantısı açıklaması 11.00'de başladı. ve konusu hakkında "Biz bir aileyiz demiştim. Aile içinde bir takım bir şeyler olur. Bir takım kararlar aldık. Bunu paylaşmayacağım.

Bana Ali Koç'un devamı diyorlar. Ali bey ile konuşuyorum, fikrini ve tecrübelerini alıyorum. Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran açıklama yaptı mı son dakika? Basın toplantısı bekleniyor

SADETTİN SARAN BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Saran, teknik direktör hakkında konuştu. Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Tüm bunlar olmuşken bir de Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişe yönelik hiçbir bağı kalmayacaktı. Oyuncuların hiçbirini tanımıyordum elbette, tüm oyuncularla görüştüm. Hoca oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıyor, çok çalışkan. Dışarıda başka bir ajandası yok. Oyuncular onu sevdiği ve güvendiği sürece ben de ona güvenmeye karar verdim. Ona bir şans tanınması gerektiğini düşündüm. Hocamızın arkasındayız."

#cenk tosun
#irfan can kahveci
#basın toplantısı
#Fenerbahçe
#Saadettin Saran
#Tedesco
#Saadettin Saran
#Tedesco
#Aktüel
