Sadettin Saran açıklama yaptı mı son dakika? Basın toplantısı bekleniyor

Bugün Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Sadettin Saran basın toplantısı için bekleyiş devam ediyor.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMA YAPTI MI SON DAKİKA?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Taraftarların merakla beklediği basın toplantısı açıklaması 11.00'de başladı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusu hakkında "Biz bir aileyiz demiştim. Aile içinde bir takım bir şeyler olur. Bir takım kararlar aldık. Bunu paylaşmayacağım.

Bana Ali Koç'un devamı diyorlar. Ali bey ile konuşuyorum, fikrini ve tecrübelerini alıyorum. Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Saran, teknik direktör hakkında konuştu. Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Tüm bunlar olmuşken bir de Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişe yönelik hiçbir bağı kalmayacaktı. Oyuncuların hiçbirini tanımıyordum elbette, tüm oyuncularla görüştüm. Hoca oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıyor, çok çalışkan. Dışarıda başka bir ajandası yok. Oyuncular onu sevdiği ve güvendiği sürece ben de ona güvenmeye karar verdim. Ona bir şans tanınması gerektiğini düşündüm. Hocamızın arkasındayız."