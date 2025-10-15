Balıkesir depremi sonrası uzman isimden tedirgin eden uyarı! İki kente dikkat çekti

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin, Batı Anadolu'daki daha büyük bir gerilme sürecinin işareti olabileceğini söyledi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Uşak Bloğu'nun deformasyonunu kuzeye, Kütahya Bloğu'na aktardığını belirtti.

Bektaş, "Gediz ve Simav faylarıyla sınırlanan ve M6-7 büyüklüğündeki depremler üretebilen Uşak Bloğu, enerjisini kuzeye taşımaktadır. Her iki bloğun batısı M4 deprem kümesiyle gerildiğinden, Manisa ve Balıkesir’e dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bektaş’ın açıklaması, son haftalarda Ege ve Marmara bölgelerinde artan sarsıntıların ardından kamuoyunda dikkat çekti.

Uzmanlar ise Batı Anadolu’nun genişlemeye dayalı tektonik yapısı nedeniyle bölgede sık sık orta büyüklükte depremler yaşandığını, bu tür hareketliliğin zaman zaman daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini belirtiyor.

