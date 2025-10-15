Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Balıkesir depremi sonrası uzman isimden tedirgin eden uyarı! İki kente dikkat çekti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar devam ediyor. Dün akşam saat 20.33'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Beşik gibi sallanan kentle ilgili uzman isimlerden açıklama geldi. Dikkat çeken ifadeler kullanan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Uşak Bloğu'nun enerjisini kuzeye taşıdığının" altını çizerek çekerek Manisa ve Balıkesir için uyarıda bulundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
12:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
12:19

Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin, Batı Anadolu'daki daha büyük bir gerilme sürecinin işareti olabileceğini söyledi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Uşak Bloğu'nun deformasyonunu kuzeye, Kütahya Bloğu'na aktardığını belirtti.

Balıkesir depremi sonrası uzman isimden tedirgin eden uyarı! İki kente dikkat çekti

Bektaş, "Gediz ve Simav faylarıyla sınırlanan ve M6-7 büyüklüğündeki depremler üretebilen Uşak Bloğu, enerjisini kuzeye taşımaktadır. Her iki bloğun batısı M4 kümesiyle gerildiğinden, Manisa ve Balıkesir’e dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Balıkesir depremi sonrası uzman isimden tedirgin eden uyarı! İki kente dikkat çekti

Bektaş’ın açıklaması, son haftalarda Ege ve Marmara bölgelerinde artan sarsıntıların ardından kamuoyunda dikkat çekti.

Balıkesir depremi sonrası uzman isimden tedirgin eden uyarı! İki kente dikkat çekti

Uzmanlar ise Batı Anadolu’nun genişlemeye dayalı tektonik yapısı nedeniyle bölgede sık sık orta büyüklükte depremler yaşandığını, bu tür hareketliliğin zaman zaman daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini belirtiyor.

https://x.com/profobektas/status/1978170700004196674?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978170700004196674%7Ctwgr%5E5620c6891695d5d3c9f338eb7339397ed74ac0dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.turkiyegazetesi.com.tr%2Fgundem%2Fosman-bektastan-iki-kent-icin-kritik-uyari-usak-blogu-enerjisini-kuzeye-tasiyor-1152979

