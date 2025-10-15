Ünlü CEO’dan altın için yok artık dedirten tahmin

JPMorgan Chase’in tepe yöneticisi Jamie Dimon, piyasalarda artan belirsizlik ortamında yatırımcıların yönünü yeniden altına çevirdiğini belirtti. Dimon’a göre, bu dönemde altın tutmak artık sadece “duygusal” değil, kısmen “mantıklı” bir tercih haline geldi.

“ALTIN HÂLÂ GEREKÇELİ BİR YATIRIM”

Son dönemde değerli metaldeki güçlü yükselişlere rağmen Dimon, altının hâlâ elde tutulabilecek bir varlık olduğunu savundu. “Altının ucuz ya da pahalı olduğunu kesin olarak söylemek zor,” diyen Dimon, bu belirsizliğin tam da yatırımcıların aradığı türden bir koruma alanı sunduğunu ifade etti.

Kendisinin altın yatırımcısı olmadığını da vurgulayan Dimon, “Altın elde tutmanın yüzde 4 gibi bir maliyeti var. Ama işte, bu tür belirsiz dönemlerde fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara ulaşabilir. Bu, portföyde az miktarda altın bulundurmanın yarı rasyonel olduğu nadir dönemlerden biri,” dedi.

“PİYASALAR PAHALI GÖRÜNÜYOR” UYARISI

Dimon ayrıca, genel varlık fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu: “Şu anda neredeyse tüm piyasalarda değerlemeler oldukça pahalı görünüyor.”