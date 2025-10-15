Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ünlü CEO’dan altın için yok artık dedirten tahmin

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, küresel belirsizliklerin ortasında altının cazibesinin arttığını söyledi. Ünlü bankacıya göre, altın fiyatı 10 bin dolara kadar yükselebilir ve portföylerde bir miktar bulundurmak “akılcı” bir tercih olabilir.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.10.2025
12:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
12:19

JPMorgan Chase’in tepe yöneticisi Jamie Dimon, piyasalarda artan belirsizlik ortamında yatırımcıların yönünü yeniden altına çevirdiğini belirtti. Dimon’a göre, bu dönemde tutmak artık sadece “duygusal” değil, kısmen “mantıklı” bir tercih haline geldi.

Ünlü CEO’dan altın için yok artık dedirten tahmin

“ALTIN HÂLÂ GEREKÇELİ BİR YATIRIM”

Son dönemde değerli metaldeki güçlü yükselişlere rağmen Dimon, altının hâlâ elde tutulabilecek bir varlık olduğunu savundu. “Altının ucuz ya da pahalı olduğunu kesin olarak söylemek zor,” diyen Dimon, bu belirsizliğin tam da yatırımcıların aradığı türden bir koruma alanı sunduğunu ifade etti.

Ünlü CEO’dan altın için yok artık dedirten tahmin

Kendisinin altın yatırımcısı olmadığını da vurgulayan Dimon, “Altın elde tutmanın yüzde 4 gibi bir maliyeti var. Ama işte, bu tür belirsiz dönemlerde fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara ulaşabilir. Bu, portföyde az miktarda altın bulundurmanın yarı rasyonel olduğu nadir dönemlerden biri,” dedi.

Ünlü CEO’dan altın için yok artık dedirten tahmin

“PİYASALAR PAHALI GÖRÜNÜYOR” UYARISI

Dimon ayrıca, genel varlık fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu: “Şu anda neredeyse tüm piyasalarda değerlemeler oldukça pahalı görünüyor.”

