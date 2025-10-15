Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD’de hükümet ikinci haftayı da kapalı geçirdi

ABD’de federal hükümetin kapanmasının üzerinden iki hafta geçti ama Kongre hâlâ geçici bütçe üzerinde uzlaşamadı. Senato, Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlamayı öngören tasarıyı bir kez daha reddetti.

Serhat Yıldız
15.10.2025
15.10.2025
Senato’da yapılan oylamada tasarı, 49 “hayır” ve 45 “evet” oyuyla reddedildi. Kabul için gerekli olan 60 oy eşiği bu kez de aşılamadı. Böylece hükümetin ne zaman yeniden açılacağına dair belirsizlik biraz daha derinleşti.

ile , tasarının reddi konusunda birbirini suçlamaya devam ediyor. Her iki parti de kendi tekliflerinin “tek makul çözüm” olduğunu savunuyor. Ancak bugüne kadar yapılan tüm oylamalarda sonuç değişmedi.

ABD’de hükümet ikinci haftayı da kapalı geçirdi

KAPANMANIN 14. GÜNÜ

’de 2025 mali yılı, 30 Eylül gecesi sona erdi. yeni bütçeyi onaylayamayınca, 1 Ekim itibarıyla federal hükümetin kapısına kilit vuruldu. Bu, 2019’dan bu yana yaşanan ilk hükümet kapanması oldu.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama seviyelerini korumakta ısrar ediyor. Taraflar arasındaki bu çekişme, milyonlarca kamu çalışanını belirsizlik içinde bırakmış durumda.

ABD’de hükümet ikinci haftayı da kapalı geçirdi

PEKİ HÜKÜMET KAPANINCA NE OLUYOR?

ABD yasalarına göre, Kongre yeni mali yıl öncesinde bütçeyi çıkaramazsa geçici finansman tasarısıyla süre uzatılabiliyor. Ancak o da reddedildiğinde, federal kurumlar “harcama yetkisini” kaybediyor.

Bu durumda “temel” olmayan tüm kamu hizmetleri askıya alınıyor. Yani binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarılıyor. Buna karşın ordu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerdeki personel çalışmaya devam ediyor.

