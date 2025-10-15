ABD’de hükümet ikinci haftayı da kapalı geçirdi

Senato’da yapılan oylamada tasarı, 49 “hayır” ve 45 “evet” oyuyla reddedildi. Kabul için gerekli olan 60 oy eşiği bu kez de aşılamadı. Böylece hükümetin ne zaman yeniden açılacağına dair belirsizlik biraz daha derinleşti.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, tasarının reddi konusunda birbirini suçlamaya devam ediyor. Her iki parti de kendi tekliflerinin “tek makul çözüm” olduğunu savunuyor. Ancak bugüne kadar yapılan tüm oylamalarda sonuç değişmedi.

KAPANMANIN 14. GÜNÜ

ABD’de 2025 mali yılı, 30 Eylül gecesi sona erdi. Kongre yeni bütçeyi onaylayamayınca, 1 Ekim itibarıyla federal hükümetin kapısına kilit vuruldu. Bu, 2019’dan bu yana yaşanan ilk hükümet kapanması oldu.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama seviyelerini korumakta ısrar ediyor. Taraflar arasındaki bu çekişme, milyonlarca kamu çalışanını belirsizlik içinde bırakmış durumda.

PEKİ HÜKÜMET KAPANINCA NE OLUYOR?

ABD yasalarına göre, Kongre yeni mali yıl öncesinde bütçeyi çıkaramazsa geçici finansman tasarısıyla süre uzatılabiliyor. Ancak o da reddedildiğinde, federal kurumlar “harcama yetkisini” kaybediyor.

Bu durumda “temel” olmayan tüm kamu hizmetleri askıya alınıyor. Yani binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarılıyor. Buna karşın ordu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerdeki personel çalışmaya devam ediyor.