Yatağının altından çıkanlar hayrete düşürdü!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri V.Ö. (24) isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada yatak odasında yatağın altına gizlenmiş 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.