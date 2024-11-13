Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor! Müjde Uzman başrolde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:14

Now TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni proje büyük ilgi gördü. İlk 3 çekimi tamamlanan dizinin başrolünde Müjde Uzman yer aldı. Oyuncu kadrosu ve konusu da merak ediliyor.

Yaz sezonunun sona ermesiyle beraber diziler yeni sezonlarına başlarken Now TV'ye yeni dizi geliyor. Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti ile büyük ses getirmişti. Şimdi ise Aşk Evlilik Boşanma dizisinde yer alacak. AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCU KADROSU Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi isimler dizide yer alacak. AŞK EVLİLİK BOŞANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Now TV'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken ilk 3 bölüm çekimleri tamamlandı. Deniz Yorulmazer yönetmenliğini yaparken senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan yazıyor. İlgili Haberler Ezgi Mola yeni projesiyle ekranlara dönüyor: Dizinin adı belli oldu Yasak Elma'nın Halit Can'ı büyüdü! Kuzey Gezer'in son hali Uzak Şehir dizisinde ortaya çıktı