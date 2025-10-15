Çankırı'da korkutan yangın! Samanlık, arazi ve evler alevlere teslim oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, birbirine bitişik halde olan Rasim K., Muhittin Y. ile Recep D.'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen sebeple meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki samanlıklara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.