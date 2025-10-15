iPhone 13, 12, 11 5G destekliyor mu? Türkiye'de 5G'nin ilk sinyalleri 2026 Nisan ayında alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre 5G ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. İlk sinyallerin ise 2026 Nisan ayının başında alınacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu'nun 5G'ye geçiş sürecinin detaylarını paylaşmasının ardından vatandaşlar iPhone 13, 12, 11 modellerinin 5G destekleyip desteklemediğini araştırmaya başladı.

İPHONE 13, 12, 11 5G DESTEKLİYOR MU?

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre iPhone 13 ve 12 modellerinin hepsi 5G destekliyor. iPhone 11 modelinde ise 5G desteği bulunmuyor. iPhone 11 ve önceki sürümlerde yalnızca LTE/4G desteği bulunuyor.

5G DESTEKLEYEN İPHONE MODELLERİ NELER?

iPhone modellerinde 12 serisi dahil olmak üzere daha sonra çıkan bütün cihazlarda 5G desteği bulunuyor. 5G destekleyen iPhone cihazlarının listesi ise şöyle: