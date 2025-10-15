Menü Kapat
16°
 Hüseyin Bahcivan

iPhone 13, 12, 11 5G destekliyor mu? Türkiye'de 5G'nin ilk sinyalleri 2026 Nisan ayında alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilgili detayları anlattı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından iPhone 13, 12, 11 5G destekliyor mu sorusu araştırılmaya başlandı. 5G destekleyen iPhone cihazların listesi gündem oldu.

iPhone 13, 12, 11 5G destekliyor mu? Türkiye'de 5G'nin ilk sinyalleri 2026 Nisan ayında alınacak
15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 13:47

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. İlk sinyallerin ise 2026 Nisan ayının başında alınacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu'nun 5G'ye geçiş sürecinin detaylarını paylaşmasının ardından vatandaşlar , 12, 11 modellerinin 5G destekleyip desteklemediğini araştırmaya başladı.

iPhone 13, 12, 11 5G destekliyor mu? Türkiye'de 5G'nin ilk sinyalleri 2026 Nisan ayında alınacak

İPHONE 13, 12, 11 5G DESTEKLİYOR MU?

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre iPhone 13 ve 12 modellerinin hepsi 5G destekliyor. iPhone 11 modelinde ise 5G desteği bulunmuyor. iPhone 11 ve önceki sürümlerde yalnızca LTE/4G desteği bulunuyor.

iPhone 13, 12, 11 5G destekliyor mu? Türkiye'de 5G'nin ilk sinyalleri 2026 Nisan ayında alınacak

5G DESTEKLEYEN İPHONE MODELLERİ NELER?

iPhone modellerinde 12 serisi dahil olmak üzere daha sonra çıkan bütün cihazlarda 5G desteği bulunuyor. 5G destekleyen iPhone cihazlarının listesi ise şöyle:

  • iPhone 12 - iPhone 12 Mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 - iPhone 13 Mini - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14 - iPhone 14 Plus - iPhone 14 Pro - iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16 - iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro - iPhone 16 Pro Max - iPhone 16e
  • iPhone 17 - iPhone 17 Pro - iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Air
  • iPhone SE (3. Nesil /2022)
