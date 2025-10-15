Menü Kapat
16°
 Merve Yaz

Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması! 2 erkek DNA'sı raporlara girmişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok konuşulan Rojin Kabaiş'in ölümüne dair bir paylaşım yaptı. Tunç, "Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir" dedi.

’da 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi ’in ölümüne ilişkin sürüyor.

Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması! 2 erkek DNA'sı raporlara girmişti

2 ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ


Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi.

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ AÇIKLAMA

Soruşturmaya dair, Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması! 2 erkek DNA'sı raporlara girmişti

X hesabından bir açıklama yapan Tunç, "Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

SÜREÇ TİTİLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.

Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

