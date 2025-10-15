Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Burdur Gölü'nde sular çekildi! Uzmanlar depremi hatırlattı: Felakete yol açabilir

Burdur Gölü’nde son yıllarda yaşanan su çekilmesi, hem çevresel hem de şehir planlaması açısından yeni tartışmaları gündeme taşıdı. Göl tabanında ortaya çıkan geniş alanların imara açılabileceği yönündeki söylentilere karşı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk’ten önemli bir uyarı geldi. Mutlutürk, göl sularının çekildiği bölgelerin yapılaşma açısından son derece riskli olduğuna dikkat çekerek, “Bu zeminler taşıma gücü açısından uygun değil, olası bir depremde ciddi tehlike oluşturabilir” dedi. Uzman, Burdur’un doğal dengesinin korunması ve göl ekosisteminin daha fazla zarar görmemesi için bu alanların kesinlikle imara açılmaması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 15:18

Burdur Gölü gün geçtikçe kurumaya devam ediyor. Suların çekildiği bölgelerde yerleşim yerlerinin olmaması gerektiğini ifade eden Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk, "Hepimizin de bildiği gibi gerek bütün dünyada, gerekse ülkemizde bir iklim krizinden bahsediliyor. Aslında iklim krizini yağışların azalması ve artması olarak iki türlü de görebiliyoruz. Ancak yaşadığımız bölgede hemen yanımızdaki Burdur Gölü'nde her geçen gün göl sularının azaldığını görüyoruz. Çok dikkat etmemiz gereken bir konu var. Gölün çekildiği alanlarda yapılaşma için hiçbir şekilde talepkar olmamalıyız. Çünkü gölün çekildiği alandaki zeminler yapılaşma için uygun yerler değil. Bu konuda dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Burdur Gölü'nde sular çekildi! Uzmanlar depremi hatırlattı: Felakete yol açabilir
"BURDUR'DA DEPREM NEREDE OLURSA OLSUN GÖL KENARINDA BİNALAR HASAR GÖRECEKTİR"

Bölgede aktif bir fayın olduğunu da hatırlatan Mutlutürk, yaşanabilecek bir depremde göl zeminine yapılan yapıların ayakta kalamayacağını belirtti. Mutlutürk, "Bu zeminlere binaları çok sağlam bir şekilde yapabilirsiniz ancak gölün hemen yanında Fethiye-Burdur Fay Zonu dediğimiz aktif bir fay var. Bu fay üzerinde belli periyotlarla büyük depremler yaşanabiliyor. Geçmişte de yaşandı. Bu yaşandığında orada yapılan binaların ayakta durması mümkün değil. Çünkü göl zeminleri özellikle deprem sırasında gerek sıvılaşmada, gerek oturmalarda, gerek benzeri mühendislik sorunlarında çok fazla zarar görebiliyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Doğa ile baş edemezsiniz. Doğa oraya göl koymuş ve orada göl duracak. Bugün için göl suları çekiliyor ama belki yıllar sonra biz göle tekrardan kavuşabileceğiz. Tekrar kavuştuğumuz zaman bu sefer de binalar için gölü mü kurutacağız. Göle hiç karışmadan ve kalan yerleri koruyarak devam edeceğiz. Burdur'da deprem nerede olursa olsun göl kenarında binalar hasar görecektir. Gölün üzerine yapılan yapılar mutlaka hasar görecektir" diye konuştu.

Burdur Gölü'nde sular çekildi! Uzmanlar depremi hatırlattı: Felakete yol açabilir
ETİKETLER
#deprem
#kuraklık
#iklim krizi
#Jeoloji
#Burdur Gölü
#Yapılaşma
#Yaşam
