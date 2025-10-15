Akaryakıt istasyonunda akılalmaz kaza: Kafa kafaya çarpıştılar!

Kategoriler
Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonundaki trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı. Altıeylül ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada başka bir pompadan yakıt alan motosiklet sürücüsü istasyondan çıkmak için hamle yaparken, akaryakıt istasyonuna giren otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kaza anları saniye saniye kaydedildi.