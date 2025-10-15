Küçükçekmece’de yangın yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Namık Kemal Caddesi’nde bulunan bir kafede 04.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.