TGRT Haber
16°
Yaşam
Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı

Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayan 23 yaşındaki Barış Özbay telefon ve bilgisayara bağımlı hale geldi. Tırnaklarını kesmeyen, duş almayan genç yalnızca yemek yiyor. Tuvalete bile mecbur olduğu için gittiğini söyleyen Özbay, "elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem ve onları mecbur olduğum için yapıyorum"

Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı
15.10.2025
09:59
15.10.2025
10:05

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 23 yaşındaki Barış Özbay trajik hikayesi duyanların yüreğini dağladı. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden genç adeta hayata küstü. Okuduğu okulu yarıda bırakan Özbay, telefon ve bilgisayar bağımlısı haline geldi. 3 yıldır evden adımını atmayan genç, ne tırnaklarını kesiyor ne de duş alıyor. Hayatta kalabilmek için mecburen yemek yediğini söyleyen genç, "Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum, elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem ve onları mecbur olduğum için yapıyorum" diyerek herkesin yüreğini yaktı. Barış'ın annesi Semra Özbay, evladı için her gün acı çekiyor. Telefonla ve bilgisayarla oynamaktan boynunu dahi çeviremeyen Barış'ın yeniden hayata tutunması için acılı annesi destek bekliyor.

Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı

"MECBUR OLMASAN YEMEK BİLE YEMEM"

Gün boyunca evden çıkmadığını sadece yaşamak için gerekli şeyleri yapmak istediğini söyleyen Barış Özbay, süreci atlatmak için tedavi görmek istemediğini belirterek, "Genelde uyanıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeği yiyorum mecbur olduğum için yoksa onları yapmam. Sonra oturuyorum ve telefonla oynarım. Duvarları izliyorum ve akşam olmasını bekliyorum sonra uyuyorum. Depremden 2 ay önce kendimi eve kapattım. Ondan önce de yavaş yavaş hayata karşı bıkkınlığım başlıyordu. Üniversitede lojistik bölümü okuyordum. Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum.

Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı

Elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum. Depremden önce banyo yapıyordum ama şimdi banyo yapmak istemiyorum. Hayalim yok. Hiçbir şey olmasını istemiyorum. Kendileri çabalıyorlar ama ben de düzelmeyi ve yardımı istemiyorum. Ben dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istemiyorum. Evde oturacağım. Tırnaklarım daha da uzundu ama zorla kestiler. Kısacası hayat mükemmel değil. İnsanlar hayat inişli çıkışlı güzel derler ya bana göre tam tersi oluyor. Hayatın inişli çıkışlı işleri güzel değil ve istemiyorum" dedi.

Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı

"HER ŞEYİ BIRAKTI, KENDİNİ EVE KAPATTI, SADECE TELEFON VE BİLGİSAYARLA OYNUYOR"

Evladının 3 yıldır duş almadığını ve evden çıkmadığını söyleyen Semra Özbay, bilgisayar ve telefon bağımlısı olan Barış için acı çektiğini belirterek "Oğlum Barış Özbay 23 yaşında, depremde evimiz yıkıldı. Depremde nenesini kaybetti ve arkadaşları dağıldı. Oğlum, çalışkan bir gençti, okulda birinci oluyordu. Herkesle çok iyi anlaşıyordu ve herkes onunla gurur duyuyordu. Kendisinin egzama hastalığı da var, 3 yıldır banyo yapmıyor. Bir anne olarak ne olursa olsun bırakamıyorum. Depremden önce banyo konusunda çok iyiydi, önceden banyo yaptırmadığım zaman bana kızıyordu. Depremden sonra değişti. Banyo yapmayı bıraktı, her şeyi bıraktı, kendini eve kapattı, sadece telefon ve bilgisayarla oynuyor. Arkadaşlarıyla nadir konuşuyor ama benimle konuşmuyor. Depremden önce oğlum iyiydi ama depremden sonra bayağı değişti. Eve kapattı kendini ve ölmek istediğini söylüyor. Ona banyonu yap diyorum, 'ben öleceğim' diyor. Bazen 'ya sen ölürsün ya da ben ölürüm. Başka kurtuluşu yok.' Eskisi gibi benimle konuşmuyor ve bana anne demiyor. Bu şekilde zorlanıyorum. Oğlumun eski anılarına dönmek için eski fotoğraflarına bakıyorum, kendimi bu şekilde avutuyorum. Eşim benim için öldü, başka çocuğum da yok. 3 yıldır oğluma bu şekilde bakıyorum. İşkencelerine rağmen oğlum deyip bırakamıyorum. Bazen kavga ediyoruz ama yine de onu anlamaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Oğlumu hastaneye götürüp tedavi olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı
