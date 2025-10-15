Seyir halindeki otomobil alevler içinde kaldı! O anlar kamerada

Kategoriler
Elazığ Cumhuriyet Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yolun kenarında durdurup müdahale etmeye çalıştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.