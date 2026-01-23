Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı için 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni duyurdu

Emekli maaşı yetmeyene devletten 'Sosyal Maaş' takviyesi geliyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in üzerinde çalıştığı emekli maaşını artıracak yeni sistemin detaylarını açıkladı.

23.01.2026
23.01.2026
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi. Karar Meclis'ten geçse de emekli aylıklarının yetersizliğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in üzerinde çalıştığı sistemin detaylarını açıkladı. Tayyar, "Bir nevi sosyal maaş" diyerek konu ile ilgili bilgi verdi.

Emekli maaşı için 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni duyurdu

2027 YILINDA EMEKLİ İÇİN KRİTİK GELİŞME

Tayyar, ekonomi ekibinin bütçeden taviz vermeden vatandaşları rahatlatacak bir mekanizması kurmayı planladıklarını ifade etti. Ücretli ve maaşlı olanların kalıcı refaha erişmesi için 2027 başını hedeflediklerini kaydeden Tayyar, o tarihe kadar geçecek sürede devreye alınacak "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni duyurdu.

Emekli maaşı için 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni duyurdu

Ekonomi yönetimi ise bu sisteme hanenin gelir ve servet durumuna dayandırarak kurmayı planlıyor. Tayyar, sürecin işleyişini ise maddeler ile özetledi:

Geçim İndeksi Belirlenecek: Devlet, bir ailenin asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gereken tutarı (Geçim İndeksi) belirleyecek.
Gelir Testi: Hanenin toplam geliri ve servet haritası çıkarılacak.

Fark Ödenecek: Eğer hane geliri, belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından "Sosyal Maaş" olarak hesaba yatırılacak.

Emekli maaşı için 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni duyurdu

10 BİN TL FARK ÖDENECEK

Sistemin nasıl işleyeceğini somut bir örnekle açıklayan Tayyar, emeklilerin de bu kapsama gireceğini belirtti: "Misal; hane geliri 20 bin TL, belirlenen geçim indeksi 30 bin TL olursa, aradaki 10 bin TL'lik fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek."

Emekli maaşı için 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni duyurdu

3 İLDE PİLOT UYGULAMA

Tayyar, uygulamanın çok yakında test edileceğini duyurarak sistemin Haziran veya Temmuz aylarında, belirlenecek 2-3 ilde pilot bölge uygulamasıyla hayata geçirilmesi planlandığını; geliri zamanla artan hanelerin ise sistemden otomatik olarak çıkarılacağını ifade etti.

Tayyar ayrıca, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

https://x.com/samiltayyar27/status/2014263976884908046

