Emekli maaş promosyonu için son günler! Hangi banka kaç TL veriyor? İşte 32 bin liraya varan liste!

Ocak 23, 2026 12:36
1
Emekli maaş promosyonu

Emekli maaş promosyonu vatandaşın ihtiyaçlarını giderebildiği bir ek kazanç olduğu için oldukça yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra tüm bankalarda emekli maaş promosyonu oranları değişti. Büyük bir pazar olan emekli maaşları için müşteri kazanmak isteyen bankalar maaş promosyonlarını artırıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...

2
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’na taşı

Emeklilere 24.000 TL’ye varan promosyon

Kredi kartı aidatı: Yok

Günlük faiz: Var

Diğer banka ATM’lerinden nakit çekim: Ayda 2 ücretsiz
 

3
QNB EMEKLİ PROMOSYONU

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını QNB’ye taşı

31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü

EFT / Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: %42,50

Günlük faiz: Var

 

4
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Yapı Kredi’ye taşı

30.000 TL’ye varan emekli promosyonu

EFT / Havale: Ücretli / Ücretsiz

En yüksek faiz oranı: %44,00

Günlük faiz: Var
 

5
ALBARAKA TÜRK BANKA PROMOSYONU

ALBARAKA TÜRK BANKA PROMOSYONU

Albaraka Türk müşterisi ol

Emeklilere 32.000 TL’ye varan promosyon

EFT / Havale: Ücretsiz

Kredi kartı: Aidatsız
 

6
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere özel 27.000 TL’ye varan promosyon

EFT / Havale: Ücretsiz

En yüksek faiz oranı: %40,75

Günlük faiz: Var
 

7
ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Toplamda 28.000 TL’ye varan promosyon

EFT / Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

En yüksek faiz oranı: %42,50

Günlük faiz: Var
 

8
Garanti BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Garanti BBVA’ya taşı

25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül

e-Vadeli Hesap faiz oranı: %39,50’den başlayan

EFT / Havale: Ücretli

Günlük faiz: Var
 

9
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını VakıfBank’a taşı

Toplam 30.000 TL’ye varan kazanım

12.000 TL’ye varan nakit promosyon

18.000 TL’ye varan ek kazanım (VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile)

Kampanya geçerlilik tarihi: 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026

Kampanya bitiş tarihi: 31 Ocak 2026

 

10
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Brüt maaş 10.000 TL – 14.999,99 TL → 8.000 TL

Brüt maaş 15.000 TL – 19.999,99 TL → 10.000 TL

Brüt maaş 20.000 TL ve üzeri → 12.000 TL

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri → 5.000 TL

11
KUVEYTTÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

KUVEYTTÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Promosyon Tutarları (Emeklilik Aylığına Göre):

10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç)

Promosyon: 10.000 TL

Ek promosyon: 1.000 TL

Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL

Toplam promosyon: 13.500 TL

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç)

Promosyon: 16.000 TL

Ek promosyon: 1.000 TL

Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL

Toplam promosyon: 19.500 TL

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç)

Promosyon: 20.000 TL

Ek promosyon: 1.000 TL

Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL

Toplam promosyon: 23.500 TL

20.000 TL ve üzeri

Promosyon: 24.000 TL

Ek promosyon: 1.000 TL

Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL

Toplam promosyon: 27.500 TL

Son gün: 31 Ocak 2026
 

