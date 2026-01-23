Emekli maaş promosyonu için son günler! Hangi banka kaç TL veriyor? İşte 32 bin liraya varan liste!

Emekli maaş promosyonu vatandaşın ihtiyaçlarını giderebildiği bir ek kazanç olduğu için oldukça yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra tüm bankalarda emekli maaş promosyonu oranları değişti. Büyük bir pazar olan emekli maaşları için müşteri kazanmak isteyen bankalar maaş promosyonlarını artırıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...