Emekli maaş promosyonu için son günler! Hangi banka kaç TL veriyor? İşte 32 bin liraya varan liste!

Emekli maaş promosyonu vatandaşın ihtiyaçlarını giderebildiği bir ek kazanç olduğu için oldukça yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildikten sonra tüm bankalarda emekli maaş promosyonu oranları değişti. Büyük bir pazar olan emekli maaşları için müşteri kazanmak isteyen bankalar maaş promosyonlarını artırıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte birçoğu 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan cazip kampanyalar...
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası’na taşı
Emeklilere 24.000 TL’ye varan promosyon
Kredi kartı aidatı: Yok
Günlük faiz: Var
Diğer banka ATM’lerinden nakit çekim: Ayda 2 ücretsiz
Emekli maaşını QNB’ye taşı
31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü
EFT / Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: %42,50
Günlük faiz: Var
Maaşını Yapı Kredi’ye taşı
30.000 TL’ye varan emekli promosyonu
EFT / Havale: Ücretli / Ücretsiz
En yüksek faiz oranı: %44,00
Günlük faiz: Var
Albaraka Türk müşterisi ol
Emeklilere 32.000 TL’ye varan promosyon
EFT / Havale: Ücretsiz
Kredi kartı: Aidatsız
Emeklilere özel 27.000 TL’ye varan promosyon
EFT / Havale: Ücretsiz
En yüksek faiz oranı: %40,75
Günlük faiz: Var
Toplamda 28.000 TL’ye varan promosyon
EFT / Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
En yüksek faiz oranı: %42,50
Günlük faiz: Var
Maaşını Garanti BBVA’ya taşı
25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül
e-Vadeli Hesap faiz oranı: %39,50’den başlayan
EFT / Havale: Ücretli
Günlük faiz: Var
Emekli maaşını VakıfBank’a taşı
Toplam 30.000 TL’ye varan kazanım
12.000 TL’ye varan nakit promosyon
18.000 TL’ye varan ek kazanım (VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile)
Kampanya geçerlilik tarihi: 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026
Kampanya bitiş tarihi: 31 Ocak 2026
Brüt maaş 10.000 TL – 14.999,99 TL → 8.000 TL
Brüt maaş 15.000 TL – 19.999,99 TL → 10.000 TL
Brüt maaş 20.000 TL ve üzeri → 12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri → 5.000 TL
Promosyon Tutarları (Emeklilik Aylığına Göre):
10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç)
Promosyon: 10.000 TL
Ek promosyon: 1.000 TL
Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL
Toplam promosyon: 13.500 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç)
Promosyon: 16.000 TL
Ek promosyon: 1.000 TL
Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL
Toplam promosyon: 19.500 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç)
Promosyon: 20.000 TL
Ek promosyon: 1.000 TL
Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL
Toplam promosyon: 23.500 TL
20.000 TL ve üzeri
Promosyon: 24.000 TL
Ek promosyon: 1.000 TL
Fatura talimatı ek promosyonu: 2.500 TL
Toplam promosyon: 27.500 TL
Son gün: 31 Ocak 2026