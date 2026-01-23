Aydın'ı sağanak vurdu! Tekneler tek tek battı: O anlar kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkınlar meydana gelirken, sel baskını yaşandı. Birçok noktada sokak ve caddeler trafiğe kapanırken, balıkçı barınağında bulunan tekneler de selden nasibini aldı. Denize doğru akan sel suları, Davutlar Balıkçı Barınağı'nda bağlı teknelere doldu. Yoğun su alan yaklaşık 10 tekne batarken, çok sayıda teknede de zarar meydana geldi. Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen tekne sahipleri, teknelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, batan teknelerin ise kaldırılması için çalışma başlatıldı. Sel sularının bir anda barınağın duvarını aşarak bağlı olan teknelerin içine dolduğunu ifade eden tekne sahipleri, çok sayıdaki teknenin de sürüklenerek çarpışması sonucu zarar gördüğünü söyledi. Bölgede sel baskınına ilişkin çıkan haberleri gören bazı tekne sahipleri de barınağa gelerek hem teknelerini kontrol etti hem de batan teknelerin kurtarılmasına destek verdi.