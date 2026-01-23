Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

İlk takviyesini Noa Lang transferiyle yaparak gövde gösterisi yapan Galatasaray, orta sahadaki boşluğu dolduracak ismi Belçika’da buldu. Fofana ve Gueye için istenen uçuk rakamlar sonrası rota Club Brugge'un yıldızı Raphael Onyedika’ya çevrilirken, transferde öne çıkan isim ise Victor Osimhen oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 10:00

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

İLK TAKVİYE NOA LANG

İtalyan ekibi Napoli’den Noa Lang’ı gece yarısı operasyonuyla İstanbul’a getiren sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de savunmanın önündeki boşluğu doldurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

HEDEF YİNE ONYEDİKA

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda "sert ve oyun kurucu" bir 6 numara arayan Cimbom, rotasını Club Brugge’ün yıldızı Raphael Onyedika’ya çevirdi.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

FOFANA VE GUEYE’DE RAKAMLAR EL YAKIYOR

Orta sahaya gerekli takviye için son bir haftada Milan’ın yıldızı Youssouf Fofana ve Villarreal’den Pape Gueye için teklifler yapan Galatasaray kurmayları, 30 milyon euroyu aşan taleplerle karşılaştı. Bu yüksek maliyetler sonrası alternatif listesinin ilk sırasına çıkan Onyedika için görüşmeler resmen başladı.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

OSİMHEN'İN İKNA TURU

Transfer harekatının perde arkasında ise Cimbom'un süper starı Osimhen var. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Victor Osimhen, Raphael Onyedika için yönetime olumlu referans verdi. Sadece bununla kalmayan Osimhen’in, genç yıldızla bir telefon görüşmesi yaparak Galatasaray’ın hedeflerini anlattığı ve "Bize katıl, burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri" dediği öğrenildi.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

İSTENEN RAKAM BELLİ OLDU

Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki yıldız için Club Brugge kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Belçika ekibiyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray’ın hafta sonuna kadar resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Fofana ve Gueye cephesinden olumlu bir geri dönüş olmadığı takdirde, yönetim Onyedika transferini bitirecek.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın dinamosu olan Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 24 resmi maça çıktı ve takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı
Asgari ücret desteği kabul edildi! Bu rakamın altına düşen 1270 TL alamayacak
Ay'ın karanlık yüzünde tespit edildi! Bilim insanları şaşkın: Hiç beklenmedik bir madde
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ayrılanlarla kasa doluyor: 2.3 milyar TL’lik kazanç
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.