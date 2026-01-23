Galatasaray'dan peş peşe transferler! Noa Lang sonrası yeni yıldız geliyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İLK TAKVİYE NOA LANG

İtalyan ekibi Napoli’den Noa Lang’ı gece yarısı operasyonuyla İstanbul’a getiren sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de savunmanın önündeki boşluğu doldurmak için kolları sıvadı.

HEDEF YİNE ONYEDİKA

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda "sert ve oyun kurucu" bir 6 numara arayan Cimbom, rotasını Club Brugge’ün yıldızı Raphael Onyedika’ya çevirdi.

FOFANA VE GUEYE’DE RAKAMLAR EL YAKIYOR

Orta sahaya gerekli takviye için son bir haftada Milan’ın yıldızı Youssouf Fofana ve Villarreal’den Pape Gueye için teklifler yapan Galatasaray kurmayları, 30 milyon euroyu aşan taleplerle karşılaştı. Bu yüksek maliyetler sonrası alternatif listesinin ilk sırasına çıkan Onyedika için görüşmeler resmen başladı.

OSİMHEN'İN İKNA TURU

Transfer harekatının perde arkasında ise Cimbom'un süper starı Osimhen var. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Victor Osimhen, Raphael Onyedika için yönetime olumlu referans verdi. Sadece bununla kalmayan Osimhen’in, genç yıldızla bir telefon görüşmesi yaparak Galatasaray’ın hedeflerini anlattığı ve "Bize katıl, burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri" dediği öğrenildi.

İSTENEN RAKAM BELLİ OLDU

Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki yıldız için Club Brugge kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Belçika ekibiyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray’ın hafta sonuna kadar resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Fofana ve Gueye cephesinden olumlu bir geri dönüş olmadığı takdirde, yönetim Onyedika transferini bitirecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın dinamosu olan Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 24 resmi maça çıktı ve takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.