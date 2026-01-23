Menü Kapat
Asgari ücret desteği kabul edildi! Bu rakamın altına düşen 1270 TL alamayacak

İşverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

Asgari ücret desteği kabul edildi! Bu rakamın altına düşen 1270 TL alamayacak

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretin 28 bin 75 TL net ve 33 bin 30 TL brüt olarak duyurulmasıyla birlikte, işveren maliyeti de belli oldu. 2026'da bir asgari ücretli çalışanın işverene aylık maliyeti yaklaşık 38 bin 810 TL'ye yükseldi.

Asgari ücret desteği kabul edildi! Bu rakamın altına düşen 1270 TL alamayacak

2026 Asgari Ücret (Aylık)

2026 Asgari Ücret (Aylık)

Brüt ücret: 33.030 TL

Net ücret: 28.075,50 TL

İşveren Payları

SGK işveren primi (%15,5): 5.119,65 TL

İşsizlik sigortası işveren payı (%2): 660,60 TL

İşverene Toplam Maliyet

Toplam maliyet: 38.810,25 TL

Asgari ücret desteği kabul edildi! Bu rakamın altına düşen 1270 TL alamayacak

12 AY SÜREYLE ALABİLECEKLER

12 AY SÜREYLE ALABİLECEKLER

İşverenler asgari ücret desteğinden 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabilecekler. 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2025/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

