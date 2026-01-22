Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için rekor tarihi belli oldu! Sefer Şener'den yatırımcıya kritik uyarı

Ocak 22, 2026 17:22
1
altın fiyatları

Altın rekor üzerine rekor kırıyor, bakır son yılların en büyük yükselişini gösteriyor. Davos Zirvesi’nde gerçekleşen konuşmalar, değerli metal piyasasını sarsmaya devam ediyor. Peki bu gelişmelerin ardından altın, gümüş, dolar ve Euro cephesinde neler yaşanacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında piyasaların durumu hakkında çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

2
altın gümüş

Dün, Trump’ın Davos’taki açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandığını belirten Şener, "Ancak 2024 yılında başlayan ralli, 2025’te de devam etti ve 2026 yılında da sürüyor. Bunun temel nedeni küresel gerginlikler. Trump’ın uluslararası kuralların dışına çıkarak hareket etmesi, dünya ekonomilerinde ciddi bir tedirginlik oluşturuyor" diyerek bu tedirginliğin, ülkeleri farklı alternatif arayışlarına yönelttiğini ve altının da bu alternatiflerin başında geldiğini belirtti.
 

3
altın rezervleri

"Ekonomiler yeni arayışlar içinde. Özellikle Çin, altın rezervlerini artırıyor. Aynı zamanda ABD’nin ödeme sistemi olan SWIFT’e alternatif sistemler düşünülüyor" diyen Şener, bu karmaşaların, ekonomiyle ilgili yeni gelişmelerin ön plana çıkmasına neden olduğunu savundu.
 

4
merkez bankalarının rezervleri

Şener, "Tedirginliğin arttığı ekonomilerde altın, gümüş ve bakır gibi emtialar yükseliş eğilimi gösteriyor. Bu alternatif arayışlar, bir yandan da merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmesini beraberinde getiriyor" dedi.
 

5
ALTIN FİYATINI FIRLATAN GELİŞME

ALTIN FİYATINI FIRLATAN GELİŞME

Şener, Çin, Rusya ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirdiğini ve artırdığını bu unsurların, kıymetli metallerin yönünü yukarı çevirdiğini ifade etti.
 

6
TRUMP ALTIN

"Dün olduğu gibi Trump’ın mesajları ve Avrupa Birliği’nden gelen açıklamalar zaman zaman piyasaları yatıştırıyor. Ancak önümüzdeki dönemde Trump’ın kararlı ve sert tutumunun, piyasalardaki hareketliliği yeniden hızlandıracak" diyen Şener yatırımcıları uyardı.
 

7
FED ALTIN

Trump’ın FED ile ilgili söylemleri de dikkat çekici bulan uzman isim, "ABD’nin küresel çapta en düşük faize sahip ülkelerden biri olması gerektiğini savunuyor ve faizlerin yüzde 2,5 seviyesine kadar çekilmesini istiyor. Bu indirimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini, vatandaşların daha uygun koşullarda ev ve araba alabilmesini savunuyor. Bu beklentiler de kıymetli metalleri destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor" dedi.
 

8
ALTIN BARAJI

Altında daha önce “geçilemez” denilen birçok barajın aşılmış durumda olduğunu hatırlatan Şener, "Aralık ayında en fazla 4.800–5.000 dolar seviyeleri konuşulurken, henüz üç hafta geçmeden ocak ayı itibarıyla 4.850 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Bu seviyeler oldukça hızlı aşılıyor. Eğer küresel gerginlikler devam eder ve FED Başkanı’nda bir değişiklik gündeme gelirse, kısa vadede 4.900 dolar seviyesini, ardından mart ayına kadar 5.000 dolar seviyesini görmek mümkün olabilir" dedi.
 

9
GRAM ALTIN

GRAM ALTINI ETKİLER

Bu gelişmelerin gram altın fiyatlarını da etkilediğinden bahseden Şener, "Kurda bir stabilizasyon olsa bile, bu yükseliş gram altına yansıyor. Ancak bu tür sert hareketlerin yaşandığı dönemler oldukça risklidir. Yükseliş ne kadar hızlı ve yüksek olursa, olası bir düşüş de o kadar riskli olabilir" diyerek kritik noktanın altını çizdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.