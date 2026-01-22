Altın için rekor tarihi belli oldu! Sefer Şener'den yatırımcıya kritik uyarı

Trump’ın FED ile ilgili söylemleri de dikkat çekici bulan uzman isim, "ABD’nin küresel çapta en düşük faize sahip ülkelerden biri olması gerektiğini savunuyor ve faizlerin yüzde 2,5 seviyesine kadar çekilmesini istiyor. Bu indirimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini, vatandaşların daha uygun koşullarda ev ve araba alabilmesini savunuyor. Bu beklentiler de kıymetli metalleri destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor" dedi.

