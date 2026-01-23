Dünyanın en tehlikeli yeri! Gidenin sonu oluyor: Askeri donanma bile zor giriyor

Adada başka bir avcı tür bulunmadığı için yılanların besin zincirinin en tepesinde yer aldığı ve adanın tamamına yayıldığı bildirildi. Bu yoğunluk, adaya adım atan bir insanın herhangi bir yılana basmadan veya saldırıya uğramadan ilerlemesini imkansız kılıyor.