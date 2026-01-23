Menü Kapat
Dünyanın en tehlikeli yeri! Gidenin sonu oluyor: Askeri donanma bile zor giriyor

Ocak 23, 2026 10:10
1
Dünyanın en tehlikeli yeri

Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti açıklarında bulunan ve "Yılan Adası" olarak bilinen Ilha da Queimada Grande dünyanın en tehlikeli kara parçası olarak görülüyor. Yapılan araştırmalarda korkunç gerçekler ortaya çıktı.

2
Dünyanın en tehlikeli yeri

Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti açıklarında bulunan ve "Yılan Adası" olarak bilinen Ilha da Queimada Grande yeni araştırmalarla gündeme geldi. Korkunç tablonun olduğu adada zehirli yılanlar sebebiyle dünyanın en tehlikeli kara parçası olduğu değerlendiriliyor.

3
Dünyanın en tehlikeli yeri

Adanın tek sakinleri olan "Altın Mızrak Başlı Engerekler"in  (Bothrops insularis), dünyadaki en ölümcül zehirlerden birine sahip olduğu kanıtlandı.

4
Yılan adası

Yapılan araştırmalar adada yaklaşık 2 bin ila 4 bin arasında zehirli yılanın yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, adanın her bölgesinde metrekare başına 1 ila 5 arasında yılan düştüğü anlamına geliyor. Yılanların ana besin kaynağı olan göçmen kuşları avlayabilmek için ağaç dallarında ve yerlerde yoğunlaştığı saptandı.

5
zehirli yılan

Adada başka bir avcı tür bulunmadığı için yılanların besin zincirinin en tepesinde yer aldığı ve adanın tamamına yayıldığı bildirildi. Bu yoğunluk, adaya adım atan bir insanın herhangi bir yılana basmadan veya saldırıya uğramadan ilerlemesini imkansız kılıyor.

6
Engerek yılanı

Sözcü'nün aktardığı habere göre; adaya özgü "Altın Mızrak Başlı" engerek türünün, ana karadaki akrabalarından 5 kat daha güçlü bir zehre sahip olduğu saptandı.

7
yılan

Adada mahsur kalan yılanların, kuşları anında etkisiz hale getirebilmek için zehirlerinin genetik bir evrim geçirdiği belirlendi.

8
zehirli yılan

Bu yılanların zehrinin insan dokusunu saniyeler içinde eritebilme (nekrotik etki) gücüne sahip olduğu ve müdahale edilmediği takdirde ölüm oranının %100'e yakın olduğu vurgulandı. Zehrin böbrek yetmezliği, kas dokusu yıkımı ve beyin kanaması gibi ağır semptomlara yol açtığı kaydedildi.

9
deniz feneri

Adada bulunan tek yapı olan deniz fenerinin günümüzde tamamen insansız ve otomatik sistemle çalıştığı bildirildi.

10
yılan adası

1920'li yıllarda fenerde görev yapan son fener bekçisi ve ailesinin, eve giren yılanların saldırısı sonucu hayatını kaybettiğine dair kayıtlar, adanın tehlikesini belgeleyen en somut olaylar arasında yer alıyor.

11
Brezilya

Günümüzde sadece Brezilya Donanması ve özel izinli biyologların, tam korumalı kıyafetler ve panzehir kitleriyle adaya girişine izin veriliyor. Bölgenin sıkı denetimi, hem insanların hayatını korumayı hem de nesli tükenmekte olan bu özel yılan türünü kaçak avcılardan uzak tutmayı amaçlıyor.

