TOKİ Kastamonu kura sonuçları 2026! (toki.gov.tr) TOKİ Kastamonu kura çekimi sonuçları isim listesi PDF açıklandı mı?

TOKİ Kastamonu kura sonuçları, hak sahibi kura çekiminin sona ermesiyle gündeme geldi. Kastamonu iline inşaa edilecek 2 bin 380 konutun sahipleri belli oldu. Kastamonu TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden veya alternatif olarak talep.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. TOKİ Kastamonu kura sonuçlarında asıl veya yedek olmayan adaylar 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya gibi ilçelerde yaşayanlar ise kura sonuçlarına odaklandı. TOKİ kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara ayrıca bildirilmezken internet üzerinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Peki TOKİ Kastamonu kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, toki.gov.tr Kastamonu kura sonuçları…

kura sonuçları isim listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Kastamonu kura çekimleri bugün saat 14.30'da Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine 25 bin 484 vatandaş katılım sağlayacak. TOKİ Kastamonu kura çekimlerine en çok katılım ise 12 bin 31 başvuru ile 830 konutun inşa edileceği merkez ilçesinde gerçekleşti. Kura çekimlerinin sona ermesinin TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. TOKİ Kastamonu kura sonuçlarında ismi yer alan vatandaşlar sözleşmeleri başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla imzalayacaklar. TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesinde yer almayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru ücreti ise başvuruyu yaptıkları bankalar aracılığıyla 5 iş günü içerisinde yapılacak. Peki TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU 2026?

TOKİ Kastamonu kura çekimleri ilçe ilçe gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sırayla merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinin kura çekimleri tamamlandı. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi paylaşılacak. TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesinin paylaşılmasının ardından vatandaşlar "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuçları" ekranı aracılığıyla PDF formatında isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesinin 1 saat içerisinde paylaşılması bekleniyor.

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Kastamonu kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla kura sonuçları sorgulanabilecek. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları aracılığıyla hak sahibi olup olmadıklarına bakabilecekler. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube hesabından yayınlanan canlı yayın aracılığıyla da isim listelerine erkenden erişim sağlayabilecekler. İsim listesine erken erişim sağlayabilmek için vatandaşların TOKİ'nin YouTube kanalına girerek, "Canlı" sekmesinde yer alan "500 BİN KASTAMONU HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklamaları yeterli olacaktır. Canlı yayın bitse bile TOKİ Kastamonu kura çekiminin kaydı kanalda yer almaya devam edecek.

TOKİ KASTAMONU HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu'nun ilçelerinde inşa edilecek olan konutlar ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez - 830 konut inşa edilecek - 12031 başvuru yapıldı

Abana - 63 konut inşa edilecek - 308 başvuru yapıldı

Ağlı - 100 konut inşa edilecek - 378 başvuru yapıldı

Araç - 80 konut inşa edilecek - 672 başvuru yapıldı

Azdavay - 63 konut inşa edilecek - 758 başvuru yapıldı

Cide - 100 konut inşa edilecek - 684 başvuru yapıldı

Çatalzeytin - 30 konut inşa edilecek - 399 başvuru yapıldı

Daday - 50 konut inşa edilecek - 484 başvuru yapıldı

Devrekani - 100 konut inşa edilecek - 726 başvuru yapıldı

Hanönü - 50 konut inşa edilecek - 339 başvuru yapıldı

İhsangazi - 100 konut inşa edilecek - 441 başvuru yapıldı

İnebolu - 79 konut inşa edilecek - 1031 başvuru yapıldı

Küre - 30 konut inşa edilecek - 214 başvuru yapıldı

Pınarbaşı - 94 konut inşa edilecek - 487 başvuru yapıldı

Seydiler - 120 konut inşa edilecek - 504 başvuru yapıldı

Şenpazar - 41 konut inşa edilecek - 192 başvuru yapıldı

Taşköprü - 300 konut inşa edilecek - 2037 başvuru yapıldı

Tosya - 150 konut inşa edilecek - 3799 başvuru yapıldı

TOKİ KASTAMONU KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan ilk konutlar 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun ilçelerinde yapılacak. Kura çekim takvimi ise şöyle:

Manisa - 23 Ocak Cuma

Kastamonu - 23 Ocak Cuma

Sivas - 23 Ocak Cuma

Aydın - 24 Ocak Cumartesi

Giresun - 25 Ocak Pazar

