MSB işçi alımı sonuçları asıl/yedek sorgulama ekranı 2026: MSB 1.113 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları Aralık ayında tamamlanırken yoğun ilgi görmüştü. Bakanlık bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale ve diğer birçok ilde alımlar gerçekleştirilecek. Aşçı, kuru temizleme, fırın işçisi, tesisatçı, boyacı, elektrikçi, bahçıvan, saatçi, camcı, badanacı, ofset baskı operatörü gibi kadrolara yapılacak alımlar kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. MSB işçi alımı kura çekimi 21 Ocak tarihinde düzenlendi. Kura sonuçlarına göre sınava girmeye hak kazananlar adaylara yönelik belge kontrolleri yapılacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen veya yanıltıcı belge veren adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek. MSB işçi alımı asıl/yedek sonuçlar duyurulduktan sonra sınav tarihleri ayrıca ilan edilecek. Peki MSB 1.113 sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, MSB işçi alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı…

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Bakanlığı 1.113 işçi alımı kura çekimi 22 Ocak tarihinde düzenlenmişti. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonuçları, açıklandı. Başvuru yapan adaylar kura sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr aracılığıyla sorgulayabilecek. İlan edilen asıl ve yedek aday kadrosunun toplam 4 katı kadar kişi sınavlara davet edildi.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ 2026

Milli Savunma Bakanlığı 1.113 işçi alımı kura çekimi Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’nda gerçekleştiriliyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü kura çekimi saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak. Kura çekiminin canlı yayınlanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

MSB işçi alımı kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri asıl ve yedek adaylar, isim listesi açıklandı. Asıl olarak belirlenen adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanacak. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adayların yerine ise yedek adaylar davet edilecek.

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden erişime açıldı.

ADAYLARA BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonuçlarına göre sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilanda belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin belgeler istenecek. Eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge ve bilgileri kontrol edilecek. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

MSB 1.113 sürekli işçi alımı iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayançı gibi meslek dallarına yapılacak.