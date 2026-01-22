Menü Kapat
Ekonomi
Emekli maaş farkı ödemeleri hesaplara yattı mı? 2026 SGK SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkı sorgulama ekranı

2026 yılının Ocak ayından itibaren emekli aylıklarına gelen zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle beraber yüzde 18.6 zam aldı. En düşük emekli maaşına yapılan yasal düzenlemenin ardından zam oranı %18.48’e yükselecek ve 20 bin liraya ulaşacak. SSK (4A) Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri ise fark ödemelerine odaklandı. Emekli sandığı emeklilerine maaşları Ocak ayının başında yatırılırken zamlı maaşlar henüz belli olmadığından eksik ödeme aldılar. SSK emeklileri sie tahsis numarasına göre 17 Ocak’ta maaşlarını almaya başladılar. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 Ocak’tan itibaren alabilecek. Emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) takvimine çevrildi. Peki Emekli maaş farkı 2026 ödemesi maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı sorgulama yöntemi…

Ocak ayı maaşlarının hesaplara geçmeye başlamasıyla beraber milyonlarca emekli ise fark ödemesine odaklandı. En düşük emekli maaşına gelen yeni düzenlemeyle birlikte 3 bin 319 lira fark ödemesi oluştu. Emekli maaşına yapılacak düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Emekli maaşlarının zamlanmasıyla beraber bankalarda promosyon kampanyalarına güncellemeye gitti. Bazı emekliler, maaş farkı ödemelerinden sonra promosyonlardan yararlanabilmek için bankalarla yeni taahhüt anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Memur emeklileri, farksız maaş ödemelerini Ocak ayının ilk haftasında alırken Bağ-kur’luların ise maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Emekliler maaş farkı sorgulama işlemlerini internet üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş farkı sorgulama nasıl yapılır? İşte, emekli maaş farkı takviminde son durum…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

2026 yılının Ocak ayında memur emeklileri yüzde 18.6 zam, SSK,Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 zam alırken en düşük emekli maaşına yasal düzenlemeye gidiliyor.

En düşük emekli maaşı zam oranı yüzde 12,19’dan yüzde 18.48’e yükseltildi. Konuyla ilgili yasal düzenleme tamamlandıktan sonra maaşını alt sınırdan alan emeklilere 3 bin 319 lira fark ödemesi yapılacak.

Benzer şekilde memur emeklileri, TÜİK’in enflasyonu 5 Ocak’ta açıklaması sebebiyle maaşlarını zamsız aldı. Emekli maaş farkı ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ayrıca bir takvim belirleyecek ve ödemeler başlayacak.

En düşük emekli maaşına gelecek düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından emekli maaş farkı ödeme tarihlerinin belli olması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI ÖDEMESİ SORGULAMA

Maaş farkı ödeme takvimi yayımlandıktan sonra emeklilerin banka şubelerine giderek fark ödemelerine sorgulamalarına gerek bulunmuyor. Emekli maaş farkı ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emekliler, müşterisi olduğu bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yöntemiyle bakiyesini kontrol edebiliyor.

Alternatif olarak SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaş farkı ödemelerini bankanın müşteri hizmetleri üzerinden de sorgulayabilirler. Emekli fark ödemesi takvimi belli olduktan sonra Ziraat Bankası’ndan maaş alanlar 0850 220 00, Halkbank’tan ödeme alanlar 0850 222 0400 ve Vakıfbank’tan maaş alanlar ise 0850 222 0724 numarası üzerinden müşteri hizmetlerine bağlanarak sorgulama işlemini yapabilirler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 319 LİRA ARTACAK

En düşük emekli maaşı, 2025 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında 16 bin 881 lira olarak yatırıldı. Ocak ayında ise emeklilere gelen %12,19’luk zammın ardından maaş 2 bin 57 lira artacak ve 18.938 liraya yükselecekti. En düşük emekli maaşlarına yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 3 bin 319 lira artırılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşlarını bu ay yüzde 12,18’lik zam üzerinden alanlara da fark ödemesi oluşacak. SGK tarafından açıklanan ödeme takvimiyle beraber bu farkların ödeme günleri belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farkı ödeme takviminin belirlenmesi için gözler Resmi Gazete’ye çevrildi. En düşük emekli aylığı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda tamamlandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada düzenlemeye ilişkin “Bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Düzenlemenin Ocak ayı sonuna kadar yasalaşması ve ardından fark ödemelerinin en geç Şubat ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

EMEKLİLER PROMOSYON İÇİN FARK ÖDEMELERİNİ BEKLİYOR

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri promosyon anlaşması için bankaları yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar yeni promosyon kampanyalarını duyuruyor. Emekliler ise fark ödemeleri hesaplara yatırıldıktan sonra promosyonları değerlendirecek. Daha önce promosyon ödemelerinden yararlanan emekliler cayma bedellerini ödeyerek yeni promosyon anlaşması yapabilecek.

