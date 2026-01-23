Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama toki.gov.tr 2026! TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?

TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi açıklandı. Sivas’ta farklı ilçelere inşaa edilecek 3 bin 904 konutun hak sahipleri bugün canlı yayında belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminin ardından gözler Sivas kura sonuçlarına çevrildi. TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yayımlanacak listede asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar yer alacak. Sivas ili için düzenlenen kura çekiminde asıl olan adaylar, sözleşmelerini başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla yapabilecek. Kura çekimi sonuçlarına göre hak elde edemeyenler ise 5 bin lira başvuru ücretini 5 (beş) iş günü içerisinde bankalardan alabilecek. Peki TOKİ Sivas kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, Sivas TOKİ kura sonuçları görüntüleme ekranı…

TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama toki.gov.tr 2026! TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 17:12

sonuçları sorgulama ekranında adaylar asıl ve yedek durumlarını görüntüleyebilecek. Sivas’ta en fazla Merkez bölgesine inşaa edilecek. Altınyayla ilçesine 100 konut, Divriği 110 konut, Doğanşar 100 konut, Gemerek 161 konut, Gürün 150 konut, Kangal 63 konut, Koyulhisar 50 konut, Suşehri 200 konut, Şarkışla 63 konut, Ulaş 94 konut, Yıldızeli 100 konut ve Zara’da 119 konut yapılacak. Gemerek’in Sızar bölgesinde geçerli sayısı 60 olduğu için kura çekimi yapılmayacak. TOKİ 500 bin konut kampanyasına başvuru sayısı 8 milyon 800 olurken başvuru şartlarını sağlamayan yaklaşık 3 milyon vatandaşın müracaatı geçersiz olmuştu. Sivas’ta kuraya katılmaya hak kazananların listesi daha önce yayımlandı. Peki TOKİ Sivas kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte, Sivas TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama yöntemi…

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sivas kura çekimi bugün saat 14.00’da başladı ve saat 16.30'a kadar tamamlandı. TOKİ Sivas kura sonuçlarının isim listesi PDF olarak yayımlandı.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRAN

TOKİ Sivas kura çekimi sonuç sorgulama işlemleri talep.toki.gov.tr adresinden ilçe ilçe yayımlanacak. Kura sonuçları sorgulama ekranında adayların sıra numarası, banka numarası, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, çekiliş sonucunda asil/yedek durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama toki.gov.tr 2026! TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?

SİVAS İLÇELERE YAPILACAK KONUT DAĞILIMI

SİVAS MERKEZ: 2500 KONUT

ALTINYAYLA: 100 KONUT

DİVRİĞİ 110 KONUT

DOĞANŞAR: 100 KONUT

GEMEREK: 48 KONUT

GEMEREK ÇEPNİ 50 KONUT

GEMEREK SIZIR 63 KONUT (kura çekimi olmayacak)

GÜRÜN:150 KONUT

İMRANLI: 94 KONUT

KANGAL: 63 KONUT

KOYULHİSAR: 50 KONUT

SUŞEHRİ: 200 KONUT

ŞARKIŞLA: 63 KONUT

ULAŞ: 94 KONUT

YILDIZELİ: 100 KONUT

ZARA: 119 KONUT

KURANIN ARDINDAN 5 BİN LİRA BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında hak kazanamayan adayların başvuru ücretleri geri iade edilecek. 5 bin lira başvuru ücreti ödeyen vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankalar üzerinden başvuru ücretlerini geri alabilecek. Başvuru yapılan ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde başvuru ücreti geri alınabilecek.

TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama toki.gov.tr 2026! TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kura çekimi tamamlanan illerin sonuçları paylaşıldı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Trabzon, Tokat Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Malatya kura sonuçları açıklandı.

TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama toki.gov.tr 2026! TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?

