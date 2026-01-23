Banka alarmına koşan polisler beklenmedik bir davetsiz misafirle karşılaştı

New York polisi, 18 Ocak Pazar günü bir bankanın zemin katındaki pencereden içeri giren bir geyiği yakalayıp serbest bıraktı.

ABD'nin Suffolk County Polis Departmanı tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntülerinde, polis memurlarının kırık pencereden bankaya girdikleri ve geyiği yakalamaya çalıştıkları görüldü. Geyiğin direnmesi üzerine polis ekipleri ancak boynuzlarına ip atarak yakaladı.

Polis departmanı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Memurlar Ridge bankasında bir hırsızlık alarmına müdahale ettiler ve 'pencereden içeri giren bir geyik' olarak tanımlanan 'beklenmedik bir davetsiz misafirle' karşılaştılar." ifadelerini kullandı.

Polis departmanı, “Geyik kaçmaya çalışırken, memurlar hayvanı güvenli bir şekilde kementle yakalayıp özgürlüğüne kavuşturdular” sözlerine yer verdi.