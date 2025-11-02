Uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesi viyadük bölgesinde uçuruma düşen bir keçiyi kısa sürede gerçekleştirilen titiz bir operasyonla kurtardı. İhbarın alınmasının ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, profesyonel ekipman ve deneyimli personeliyle zorlu arazi şartlarına rağmen küçükbaş hayvanın bulunduğu noktaya indi. Ekipler, dikkatli ve koordineli bir çalışma sonucunda mahsur kalan keçiyi güvenli bir şekilde yukarı çıkardı.

Sağlıklı bir şekilde kurtarılan keçi, sahibine teslim edilirken, besici Osman Koç da gösterdikleri özverili çalışma ve hızlı müdahale için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.