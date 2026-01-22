Menü Kapat
Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?

Galatasaray transfer haberleri son dakika Lookman, Hakan Çalhanoğlu, Noa Lang, Onyedika transfer gelişmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK beraberliğinin ardından Galatasaray’da transfer trafiği hız kazandı. Galatasaray transfer söylentileri, her geçen gün yeni bir transfer haberi gündem oluyor. Florya’da yapılan acil zirve sonrası Başkan Dursun Özbek’in verdiği talimatla birlikte sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Hücum ve orta saha bölgeleri için çok sayıda yıldız isim gündeme gelirken, Noa Lang transferinde sona yaklaşılması ve orta sahaya yönelik alternatifli planlar dikkat çekti. Ocak ayı boyunca hem kiralık hem bonservisli oyuncular için yürütülen görüşmeler, Galatasaray’ın transfer gündemini daha da hareketlendirdi. İşte Galatasaray transfer haberleri Lookman ve diğer transferlerde son durum…

Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?
22.01.2026
22.01.2026
22:03

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK karşısında alınan beraberlik, yönetimini hızlı kararlar almaya yöneltti. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yapılan toplantıların ardından dosyaları tek tek masaya yatırıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Galatasaray’da Gaziantep FK maçının ardından Florya’da olağanüstü bir toplantı yapılmıştı. Başkan Dursun Özbek’in kurmaylarıyla bir araya geldiği zirvede, mevcut kadronun güçlendirilmesi için tüm seçenekler değerlendirildi. Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun İtalya ve İspanya temaslarını tamamlayarak İstanbul’a dönmesiyle birlikte transfer süreci resmen hızlandı. Menajer Gardi ve İdari Direktör Uğur Yıldız ile yapılan görüşmelerde, kısa sürede sonuç alınabilecek dosyalar önceliklendirildi.

Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?

Hücum hattında Napoli forması giyen Noa Lang için yapılan temaslarda önemli mesafe alındı. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Hollandalı oyuncunun kiralanması konusunda Napoli ile prensipte uzlaştı. Bu transfer için 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde duruluyor. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a imza için gelmesi bekleniyor.

Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?

Orta sahada ise Villarreal’in oyuncusu Pape Gueye öne çıkan isimlerden biri oldu. Oyuncu tarafıyla 4.5 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlanırken, Villarreal ile bonservis görüşmeleri sürüyor. İspanyol ekibinin talep ettiği rakamın 40 milyon Euro’dan 35 milyon Euro seviyesine inmesi sonrası pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?

Alternatif orta saha seçenekleri de masada tutuluyor. Club Brugge forması giyen Nijeryalı ön libero Onyedika, Aston Villa ilgisine rağmen Galatasaray’a olumlu yanıt verdi. Yönetim, Club Brugge ile 12 milyon Euro civarında bir anlaşma zemini oluştururken, diğer transferlerden sonuç çıkmaması halinde bu dosyanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

GALATASARAY LOOKMAN İLE ANLAŞTI MI?

Ademola Lookman, Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana gündemde olan Nijeryalı futbolcu için Atalanta ile temaslar kuruldu. İtalyan kulübünün talep ettiği 40 milyon Euro’luk bonservis bedeli, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?

Osimhen Atletico Madrid maçının ardından “İkisiyle de konuştum. Afrika Uluslar Kupası'nda Onyedika'yla, Dünya Kupası Elemeleri'nde de Lookman'la konuştum. Galatasaray'ı ve taraftarı uzun uzun anlattım. Kendileri kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi çok iyi olur.” açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray Transfer Haberleri: Son Dakika Galatasaray Lookman ile anlaştı mı?

Mevcut tabloda Galatasaray ile Lookman arasında yapılmış bir anlaşma bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu kadroya katma isteğini korurken, Atalanta cephesinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer aşamasına geçilemedi.

#galatasaray
#transfer
#Onyedika
#ademola lookman
#Noa Lang
#Pape Gueye
#Aktüel
