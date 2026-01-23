Yeni Zelanda'da heyelan kamp alanını yuttu! Çok sayıda kayıp var

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. En çok etkilenen bölgelerin bazılarında yollar kapanırken bazı kasabalarla kara yolu bağlantısı kesildi.

Kuzey Adası'nda bulunan Tauranga şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası şehire bağlı Mount Maunganui'de kalabalık bir kamp alanını dün heyelan vurdu.

Yaz tatiline gelen ailelerle dolu bölgede yaşanan heyelanda 6 kişinin kaybolduğu açıklandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildiren yetkililer, henüz can kaybı açıklamadı.

ENKAZDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK

Kayıplar arasında 15 yaşında bir çocuğun bulunduğunu aktaran Yeni Zelanda polisi Tim Anderson, dün ilk müdahale ekiplerinin duyduğu seslerden bu yana enkazda herhangi bir yaşam belirtisi tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon bugün olay yerine giderek heyelan felaketinden etkilenen ailelerle görüştü. "Çok büyük bir acı çekiyorlar ve biliyorum ki Yeni Zelanda da onlarla birlikte yas tutuyor" diyen Luxon, felaketten etkilenen bölgeler için destek sözü verdi.